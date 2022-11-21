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林耕仁車隊掃街 承諾當選查弊推動建設

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
選舉倒數五天，國民黨新竹市長候選人林耕仁「全壘打車隊」今到南區掃街。圖／林耕仁提供
選舉倒數五天，國民黨新竹市長候選人林耕仁「全壘打車隊」今到南區掃街。圖／林耕仁提供

選舉倒數五天，國民黨新竹市長候選人林耕仁「全壘打車隊」今到南區掃街，他說，希望支持在地人的所有市民26日站出來，挺善良、挺清廉、挺正義，他當選後會「興利除弊」，不但徹查市府八大弊端，對於交通建設、公托臨托、關埔空橋等也會立即推動，還給市民安心便捷、舒適減壓的生活空間。

媒體提問，昨天林耕仁的南寮造勢有6000人，里長也有將近50位到場相挺。林耕仁說，南寮造勢活動看到現場座無虛席非常感動，這場選舉他面對國家機器和握有台北黨政資源的兩座大山，作為一個在地民意代表，昨天到場的市民就是最大的靠山、最強的聲量。選舉剩下五天，希望所有支持在地人的支持者幫忙拉票，不要被謠言、名嘴和抹黑分化影響，讓新竹人決定自己的未來。

另有爆料稱民眾黨對手高虹安在國會提出法案要問聯電榮譽副董事長宣明智的意見。林耕仁說，這要高自己解釋清楚。作為國會議員，通過法案一定要著眼於公眾利益、以促進多數人權益的目標，這才市民符合期待，否則未來若擔任地方首長，市民也會擔心是不是企業的手也會伸進市政府，這絕非社會之福。

至於台北市長柯文哲稱藍綠每天都在抹黑高虹安？林耕仁說，是不是抹黑要看有沒有證據，當人證、物證都俱在時，柯文哲主席選擇漠視證據的講法就是「混淆視聽」及轉移焦點。

近期有打一些市府的弊案，林耕仁指出，棒球場從3.5億元增加預算到12億元，開賽兩天導致球員受傷就停止使用，到今天還在施工，再多說明都沒辦法挽回過去球員受傷的事實。市民眼睛是雪亮的，大家都很清楚，林耕仁會繼續追下去，一起把弊端找出來。

何時會與市議會正副議長許修睿、余邦彥合體？林耕仁說，許修睿是他競總主委、余邦彥是競總後援會總會長，他們在選舉當中合作愉快，也謝謝他們的支持，他選舉就在當前，會繼續取得市民支持，繼續向前行。

2022大選 林耕仁 新竹市選舉 高虹安 柯文哲

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