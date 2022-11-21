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高虹安里長名單灌水 柯建銘嗆邪不勝正：人在做天在看

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安日前聲稱，自己獲得新竹市超過70名里長的力挺，引來對手陣營質疑是灌水、灌人數，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，如果要用3個字來形容高虹安，那就是「貪、騙、敢」，高虹安一貫的伎倆就是硬凹下去，「我相信邪不勝正，人在做天在看」。

高虹安前天在新竹市天公壇公園舉辦「新竹找安黃金之夜」造勢晚會，她在會中提到現場有超過70名、全新竹市約3分之2的里長到場相挺，民進黨新竹市長候選人沈慧虹陣營昨天批評，高虹安的里長支持名單灌水、造假，而且有很多里長不知情。

柯建銘上午在立法院受訪時說，坦白講每次在立法院講到高虹安，自己都非常難過，因為他不知道在台灣這塊土地上，為什麼會產生這樣一位政治人物，社會價值、道德完全不分，而且目無法紀，每次講到都有點難過。

柯建銘指出，如果要用3個字來形容高虹安，那就是「貪、騙、敢」，舉凡高虹安走過的地方必留下痕跡，且高虹安寄生過的地方也都會出問題，當中甚至還有法律問題，而在選舉進到最後一刻的時候，高虹安一貫的伎倆就是硬著頭皮硬凹、硬騙下去，全台灣人民都看的非常清楚。

柯建銘批評，高虹安利用假民意灌水、灌人頭，「很多里長都是假的支持」，當然會引起沒有簽署的里長非常大的反彈，因為這會影響到里長自身的選情，「有很多選民都會問，你怎麼會支持一個貪污被告呢」。

柯建銘說，高虹安現在把責任推給新竹市議會副議長余邦彥，這完全是在轉移焦點、逃避責任，而且在選舉剩下最後幾天的時間，高虹安又要把聯電榮譽副董事長宣明智扯進來，「一個生意人介入政治如此，這不是他的本行」，宣明智何苦扮演這個角色，難怪大家會有不當的連結跟聯想。

柯建銘呼籲，這場選舉已經進入到最後的時刻，難道我們的國家有兩套不同的價值、是非判斷及法治，這一個很根本的問題， 所以這次選舉的意義在於搶救價值、民主及法律崩盤，這是國家級的危機，「我相信邪不勝正，人在做天在看」。

有關新竹市長選戰傳出藍白棄保耳語，柯建銘則說，余邦彥、新竹市議員陳啟源等人這次都是用無黨籍的身份參選，尤其國民黨昨天在南寮風箏廣場舉辦演講會，新竹市長候選人林耕仁火力全當、當然不讓，連里長聯誼會的會長都站出來了，所以這種操作、愚弄惡質的棄保完全沒有用。

2022大選 高虹安 新竹市選舉 柯建銘

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