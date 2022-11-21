高虹安里長名單灌水 柯建銘嗆邪不勝正：人在做天在看
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安日前聲稱，自己獲得新竹市超過70名里長的力挺，引來對手陣營質疑是灌水、灌人數，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，如果要用3個字來形容高虹安，那就是「貪、騙、敢」，高虹安一貫的伎倆就是硬凹下去，「我相信邪不勝正，人在做天在看」。
高虹安前天在新竹市天公壇公園舉辦「新竹找安黃金之夜」造勢晚會，她在會中提到現場有超過70名、全新竹市約3分之2的里長到場相挺，民進黨新竹市長候選人沈慧虹陣營昨天批評，高虹安的里長支持名單灌水、造假，而且有很多里長不知情。
柯建銘上午在立法院受訪時說，坦白講每次在立法院講到高虹安，自己都非常難過，因為他不知道在台灣這塊土地上，為什麼會產生這樣一位政治人物，社會價值、道德完全不分，而且目無法紀，每次講到都有點難過。
柯建銘指出，如果要用3個字來形容高虹安，那就是「貪、騙、敢」，舉凡高虹安走過的地方必留下痕跡，且高虹安寄生過的地方也都會出問題，當中甚至還有法律問題，而在選舉進到最後一刻的時候，高虹安一貫的伎倆就是硬著頭皮硬凹、硬騙下去，全台灣人民都看的非常清楚。
柯建銘批評，高虹安利用假民意灌水、灌人頭，「很多里長都是假的支持」，當然會引起沒有簽署的里長非常大的反彈，因為這會影響到里長自身的選情，「有很多選民都會問，你怎麼會支持一個貪污被告呢」。
柯建銘說，高虹安現在把責任推給新竹市議會副議長余邦彥，這完全是在轉移焦點、逃避責任，而且在選舉剩下最後幾天的時間，高虹安又要把聯電榮譽副董事長宣明智扯進來，「一個生意人介入政治如此，這不是他的本行」，宣明智何苦扮演這個角色，難怪大家會有不當的連結跟聯想。
柯建銘呼籲，這場選舉已經進入到最後的時刻，難道我們的國家有兩套不同的價值、是非判斷及法治，這一個很根本的問題， 所以這次選舉的意義在於搶救價值、民主及法律崩盤，這是國家級的危機，「我相信邪不勝正，人在做天在看」。
有關新竹市長選戰傳出藍白棄保耳語，柯建銘則說，余邦彥、新竹市議員陳啟源等人這次都是用無黨籍的身份參選，尤其國民黨昨天在南寮風箏廣場舉辦演講會，新竹市長候選人林耕仁火力全當、當然不讓，連里長聯誼會的會長都站出來了，所以這種操作、愚弄惡質的棄保完全沒有用。
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言