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新聞眼／確診者投票 別國能 綠不能？

聯合報／ 本報記者林河名
九合一選舉進入倒數，新冠肺炎確診者不得投票引發爭議。圖為去年公投投票日，有家長帶著小孩進場，讓尚未有投票權的小朋友學習民主程序。本報資料照片
九合一選舉進入倒數，新冠肺炎確診者不得投票引發爭議。圖為去年公投投票日，有家長帶著小孩進場，讓尚未有投票權的小朋友學習民主程序。本報資料照片

九合一選舉進入倒數，依中央流行疫情指揮中心的確診「五加Ｎ」措施，今天起若通報確診，將無法在廿六日投票。確診者固然不該趴趴走，但只見政府剝奪確診者的投票權，卻毫無補救規畫，難怪被質疑「憲政危機」，更是政府失能。

選舉是憲法規定的人民參政權之一，雖然基本權利並非無限上綱，但若要加以限制，也須符合憲法第廿三條的「比例原則」。不過，自從新冠肺炎疫情以來，立院通過的特別條例第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，已無限擴張成限制人民各種自由權利的尚方寶劍。

染疫真不得投票？許多國家早已作了示範。包括韓國的獨立隔離投票、日本等國的通訊投票，甚至，法國政府准許確診被隔離者投票的理由是：「投票是憲法賦予人民的權利，沒有任何理由可以剝奪。」

諷刺的是，民進黨近來屢為修憲下修十八歲公民權催票，而下修參政權年齡，意在保障更多國民的參政權，如今卻因選民染疫就剝奪投票權，這是哪門子雙重標準？

讓確診者也能投票，其實也在避免疫情成為影響選舉的因素，確保選舉公正。尤其，在競爭激烈的選區，即使一票都可能決定勝負，中選會的不積極作為，形同變相坐視疫情成為影響選舉的因素。

蔡總統最近一再拿國外關注台灣選舉來「情緒勒索」選民，然而，國外不也正眼睜睜看著台灣人民一旦確診就喪失投票權，這又將給國外「怎樣的訊息」？民進黨被質疑霸道，常見「綠能，你不能」的蠻橫；但若論起保障投票權，卻是「別國能，綠不能」？

2022大選 確診 隔離 新冠肺炎

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