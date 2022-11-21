確診者投票要罰 恐釀「憲政危機」

本周末就是九合一大選，依現行確診隔離「五＋N」推算，今起通報確診的有投票權民眾，將無法外出投票。指揮中心與中選會日前皆說，若確診者外出投票將由衛生單位事後懲處，不僅連日引發爭議，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲昨表示，確診者出門投票要重罰、卻沒給其他投票方式，剝奪人民參政權，這是「憲政的危機」。

中國附醫副院長黃高彬表示，「選舉是憲法賦予民眾的權利」，雖然現在因疫情特別條例限制民眾投票，但基於人性，仍應該有替代方案讓民眾可以參與選舉。

中選會副主委陳朝建昨表示，選務辦理都是依照傳染病防治法與公職選罷法等相關規定，也配合疫情指揮中心防疫政策及措施辦理選務，其餘並無其他評論或回應。

陳培哲說，中選會稱確診者出門投票的話將給予重罰，卻沒有給予其他投票的方式，等於是剝奪了民主制度最根本的人民參政權，「爭議太大了」。他認為，此一作法是「憲政的危機」，可能會動搖選舉的正當性，必須給予其他可行的投票方式。

陳培哲說，在台灣還未立法通訊投票前，可讓確診者穿上醫療院所使用的隔離衣，穿好後從外面消毒，在沒有傳染的風險下出門投票。「確保確診者的參政投票權，也不會感染別人」，還解除中選會可能抵觸憲法的危機。

指揮中心發言人莊人祥表示，之前指揮中心想過陳院士所提方式，但穿隔離衣的確診者一旦出現公共場所，容易引起騷動，且有些確診者在工作地（如台北）隔離，如何返回戶籍地投票，交通也是一大問題。

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