周江杰與鄭朝方合體開唱 竹北水圳公園如小型演唱會
民進黨新竹縣長候選人周江杰今晚間在竹北水圳公園舉行「逆風行腳，翻轉新竹」行前音樂會，邀請豬頭皮、大支等歌手登台演出，周江杰更與民進黨竹北市長候選人鄭朝方在台上合唱，讓台下支持者嗨翻，現場宛如小型演唱會。
周江杰上台致詞時說，「我參選的這100天，被問到最多的問題是『你看起來這麼年輕要選新竹縣長，會不會太年輕了？』我跟大家說，我認為初心和理想，是能夠改變我們地方政治最重要的關鍵。」
音樂會前，白天現場也舉辦「新竹風狂遊戲場」活動，吸引上千名親子參加，晚間熱力開唱時，周江杰也對周邊住戶隔空道歉，希望水圳公園周邊住戶體諒活動舉辦造成的噪音，他說「住在這裡的居民素質也都相當的高，我們今天下午在這個公園裡面，能夠讓我們的孩子體驗到最自然的遊戲器材，我們所想的其實是一種能夠讓新竹縣、竹北市能夠更往前一步。」
鄭朝方現身站台開金嗓，一連唱了「永不失聯的愛、一想到你啊、我只在乎你」等曲，鄭朝方還替周江杰伴唱演出「天天想你」。
鄭朝方說，「周江杰明天開始要為新竹縣而走、要為新竹縣的民主而走、要為新竹縣的下一代而走，今天用這幾首歌來送給周江杰。」他還向台下支持者喊話「讓江杰來當縣長，朝方再來唱給大家聽好不好？江杰辦跨年晚會，我再來唱給大家聽。」
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