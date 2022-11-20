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影／黃珊珊超級星期天造勢 于美人站台高喊：搶救王世堅

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右一）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，名嘴于美人（中）到場力挺，但當她說市議員要搶救王世堅時，讓黃珊珊大笑不已。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右一）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，名嘴于美人（中）到場力挺，但當她說市議員要搶救王世堅時，讓黃珊珊大笑不已。記者余承翰／攝影

選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，前立委黃國昌與名嘴于美人都到場力挺，于美人說市長要支持黃珊珊，但住在中山區的她市議員要搶救民進黨候選人王世堅，讓黃珊珊與現場支持者大笑。

選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，在台上收到兒子的禮物與卡片時，讓她忍不住眼眶泛淚。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，在台上收到兒子的禮物與卡片時，讓她忍不住眼眶泛淚。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者搖旗力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者搖旗力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，支持者在手機上秀出她的名字力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，支持者在手機上秀出她的名字力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，前立委黃國昌到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，前立委黃國昌到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者揮舞旗子力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者揮舞旗子力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者全家一同到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多支持者全家一同到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，進場時受到支持者熱烈地包圍。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，進場時受到支持者熱烈地包圍。記者余承翰／攝影

2022大選 台北市長 黃珊珊 黃國昌

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