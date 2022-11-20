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影／黃珊珊超級星期天造勢 于美人站台高喊：搶救王世堅
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，前立委黃國昌與名嘴于美人都到場力挺，于美人說市長要支持黃珊珊，但住在中山區的她市議員要搶救民進黨候選人王世堅，讓黃珊珊與現場支持者大笑。
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