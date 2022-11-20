網傳拒領公投票？ 學者：非藍營共識

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
針對18歲公民投票權憲複決公投，建國中學學生呼籲大家投下同意票。（Photo on Wiki Commons）
針對18歲公民投票權憲複決公投，建國中學學生呼籲大家投下同意票。（Photo on Wiki Commons）

藍營基層日前呼籲民眾「拒領公投票」。對此，學者劉兆隆指出，青年族群的政治光譜與國民黨不同，此舉確實有政治考量。學者曲兆祥則質疑，目前藍營並沒有代表性人物出來反對公投，應只是個別深藍選民的意見。學者曾冠球也指出，國民黨官方還是會支持18歲公民權，以爭取青年選民的認同。

藍基層倡拒領公投

立法院不分黨派推動修憲，將公民投票權降為18歲，並於11月26日舉行修憲複決公投。但日前卻爆出國民黨台北市長候選人蔣萬安內湖後援會副會長的蘇鈺英主張「不領公投票」，國民黨不分區立委、蔣萬安競選團隊發言人李德維竟然表態「支持」。

此事一出，也引發綠營「國民黨推18歲公民權打假球」、「玩兩面手法」等批評。而一級選戰台北市長候選人也接連被問到相同的問題。國民黨候選人蔣萬安就對此表示，「我的立場非常堅定，支持18歲公民權。」民進黨候選人陳時中也說，18歲公民權是各黨派的事情，希望大家是「玩真的」。

藍營有政治考量

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時表示，目前沒有看到什麼反對18歲公民投票權的具體意見，但因為18歲一帶大多數已經是「天然獨」，跟相對保守的國民黨的政治光譜有出入。他認為，藍營出於「選舉考量」，確實有可能不會支持該修憲複決案。

然而，台師大政研所教授曲兆祥表示，「拒領公投票等於是反對公投」，但只是在一些深藍群眾的群組裡面，看到這些消息。在檯面上，國民黨官方仍表態支持18歲公民權，代表「拒領公投票」並非是藍營的共識。

綠營硬扣帽子

曲兆祥強調，目前唯一看到的反對耳語大概就是「18歲的孩子沒有多少社會經驗，容易被同儕左右」、「青少年有強烈的理想主義色彩，很容易被煽動」等言論，這些意見大多數還是來自於藍營的長輩。

他進一步指出，目前國民黨官方並沒足以代表國民黨的人士公開反對18歲公民權，所以就這個角度來看，此事件反而比較像民進黨想「扣帽子」到國民黨上面。曲兆祥也說，此事問題不大，不容易會對選情造成影響。

兩黨都爭取進步價值

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球也表示，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都已經公開澄清，國民黨一直以來都支持18歲公民權。曾冠球認為，拒領公投票應該是國民黨小部分人的意見，不一定會影響到大局。

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