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屏東首例！夫參選妻買票 選前一周夫妻同遭羈押

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
李姓男子參選竹田鄉代的李姓男子，與妻子共同買票，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，夫參選妻買票同時被押，寫下此次選舉屏東首例。圖為屏東地院外觀。記者魏斌／攝影
李姓男子參選竹田鄉代的李姓男子，與妻子共同買票，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，夫參選妻買票同時被押，寫下此次選舉屏東首例。圖為屏東地院外觀。記者魏斌／攝影

選舉查賄沒有假期！屏東地檢署今查獲兩起賄選案，竹田鄉一位村長及鄉代候選人涉嫌以千元買票行賄，其中，參選竹田鄉代的李姓男子，與妻子共同買票，部分選民指證歷歷，並繳回賄款，因有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，夫參選妻買票同時被押，寫下此次選舉屏東首例。

這兩起賄選案都在竹田選區，一票千元，選情之激烈可見一斑。檢方表示，兩案歷時3日分別發動3波搜索，約詢近50人到案說明，逐一釐清案情。

其中，李姓村長候選人11月間，以每票1千元尋求支持，經搜索扣得相關證物，因涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押。屏東地院羈押庭法官諭知8萬元交保。

另一位涉賄的李姓男子是鄉代候選人，為尋求連任，與妻子陳姓女子共同向選民買票，以每票1千元尋求支持，因涉嫌重大，並有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。法院羈押庭裁准，成為今年選舉屏東首對遭羈押夫妻。

檢方表示，兩案選民繳回賄款已近9萬元，提醒民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉（檢舉專線：0800-024099按4）。

2022大選 屏東縣選舉 賄選

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