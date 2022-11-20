聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東首例！夫參選妻買票 選前一周夫妻同遭羈押
選舉查賄沒有假期！屏東地檢署今查獲兩起賄選案，竹田鄉一位村長及鄉代候選人涉嫌以千元買票行賄，其中，參選竹田鄉代的李姓男子，與妻子共同買票，部分選民指證歷歷，並繳回賄款，因有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，夫參選妻買票同時被押，寫下此次選舉屏東首例。
這兩起賄選案都在竹田選區，一票千元，選情之激烈可見一斑。檢方表示，兩案歷時3日分別發動3波搜索，約詢近50人到案說明，逐一釐清案情。
其中，李姓村長候選人11月間，以每票1千元尋求支持，經搜索扣得相關證物，因涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押。屏東地院羈押庭法官諭知8萬元交保。
另一位涉賄的李姓男子是鄉代候選人，為尋求連任，與妻子陳姓女子共同向選民買票，以每票1千元尋求支持，因涉嫌重大，並有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。法院羈押庭裁准，成為今年選舉屏東首對遭羈押夫妻。
檢方表示，兩案選民繳回賄款已近9萬元，提醒民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉（檢舉專線：0800-024099按4）。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言