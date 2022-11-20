林佳龍轟吃碗內、看碗外 侯友宜：帶領新北變更好

國民黨新北市長候選人侯友宜競選廣告提及，只要有好的政策，「未來誰在當市長也好」。民進黨新北市長候選人林佳龍昨批評是不負責任的說法，「吃碗內、看碗外」。侯友宜回應說，4年前就規畫2030願景，既然已將新北點線面建構好，就這樣努力帶領大家變得更好。

侯友宜「未來誰在當市長也好」的說法，林佳龍昨天上午受訪時表示，自己承諾當選一定是做好、做滿4年，但侯友宜竟說誰來當市長接棒，都可以延續他的政策，認為這是不負責任的說法，就是台語說的「吃碗內、看碗外」，一個人「站」兩個位置，市政一定會空轉。

侯友宜昨天回應指出，自己4年前就規畫2030願景工作，新北市是國際大都市，從點的都市更新，以及交通軌道建設來成形微笑曲線，加上六大產業布局面向，這是2030整體工程，而所有工作都是一棒接一棒，然後把延續性工作隨著時代改變努力創新。

侯友宜說，自己既然已經把點線面建構好，也正在實施當中就繼續努力，讓新北市帶領北台灣最重要國際大都會中心點啟航，帶領大家變得更好。

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