鍾東錦質疑辦藍不辦綠 苗栗檢方：秉持中立查賄

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天質疑縣長徐耀昌辦下鄉感恩之旅發送餐點，卻遭指涉違反選罷法，鍾總部要嚴正抗議，並舉證行政院長蘇貞昌到苗栗幫候選人徐定禎造勢，發出價值超過30元的餐盒，呼籲地檢署也立即偵辦。

苗栗檢方強調秉持行政中立偵辦選舉查察案件，如有具體檢舉賄選情資都會依法查辦，感恩之旅查辦的是有人涉嫌利用這場合以提供餐飲、送禮品方式替某縣議員候選人賄選，並非查辦縣長涉賄。

選舉進入倒數，檢方查賄動作積極，鍾東錦總部上午指出，日前苗栗地檢署發布新聞指張姓和謝姓民眾在竹南辦餐會為某縣長候選人賄選案件，為何不明白指出他們是偏綠支持者，幫綠營候選人拉票，是否對民進黨不利就隱匿消息，對民進黨有利就大加放送，成為特定陣營打手。

鍾總部發言人洪志彥說，徐耀昌下鄉之旅感謝地方秘書和鄉親多年支持，都自掏腰包租場地、買便當，如有違反選罷法，那總統、副總統和行政院長多次到苗栗幫徐定禎造勢，發放價值超過30元的餐盒，是否同樣違反選罷法，請檢調秉持獨立和公正性辦案。

苗栗地檢署發言人莊佳瑋強調，檢方查賄絕對行政中立，有具體賄選情資都會依法查辦，至於新聞發布也依偵查不公開的作業辦法，依候選人涉案程度和情況適當說明案情。

他指出，最近有人趁縣長感恩之旅場合為某議員候選人賄選案，檢方查察發布訊息 已說明，並未指縣長涉違選罷法。至於竹南查賄案，並未查到候選人有涉案事證。

徐定禎總部發言人陳光軒指出，鍾東錦總部的指控只是凸顯鍾陣營對選情緊張，也受到感恩之旅賄選疑雲的影響，檢方目前積極查辦，但鍾陣營都沒辦法完整說清 楚，只剩一周就要投票，徐定禎團隊會穩住陣腳爭取勝選。

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