影／立委辭不辭？ 蔡其昌直言：這個不是回答過了嗎？

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長、民進黨提名台中市長候選人蔡其昌。記者林佩均／攝影
立法院副院長、民進黨提名台中市長候選人蔡其昌。記者林佩均／攝影

立法院副院長、民進黨提名台中市長候選人蔡其昌，今早回防大甲第一市場掃街。媒體問及，是否辭掉立委，全心參選？蔡其昌直言，「這個不是回答過了嗎？」；台中市長盧秀燕則說，4年前她參選台中市長，選前就辭去立委，表示必勝的決心。

台中市長盧秀燕今上午到彰化和美，與新北市長侯友宜一起為彰化縣長王惠美站台，會前接受媒體聯訪。媒體追問，蔣萬安參選台北市長辭立委，但是蔡其昌參選台中市長沒辭，蔡總統來數次是否就是為了保蔡其昌？

盧秀燕表示，4年前她參選台中市長，8年前林佳龍參選台中市長，兩人當時都是立委，都是在選前辭職，表示我們必勝的決心，讓選民自己判斷。

蔡其昌回防海線大甲第一市場掃街拜票，媒體問及是否辭立委，專心參選？蔡其昌直言，「欸，這個不是回答過了嗎？黨中央回答過了。」更不忘提醒媒體進行下一個提問「來，還有嗎？」。對於辭立委議題，未多加著墨。

本月10日，國民黨提名台北市長候選人蔣萬安辭去立委，全力投入台北市長選舉。當時，蔡其昌回應，每位候選人有自己選戰考量，都予以尊重。

2022大選 台中市選舉 台中市長 蔡其昌 盧秀燕 蔣萬安

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