傳國民黨杯葛修憲案 綠委批欺騙年輕人要蔣萬安給交代

修憲18歲公民權複決案將在下周六與九合一選舉合併投票，無黨籍台北市議員黃郁芬揭露，藍營北市基層幹部主張「不領公投票」，甚至有國民黨立委表態「支持」。民進黨立委王定宇痛批，國民黨說一套做一套，欺騙年輕人跟社會打假球，言行不一，簡直是詐騙行為。

首次由公民複決的18歲公民權修憲案，依據中華民國憲法增修條文第12條規定，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。」換而言之，推出此次修憲公民複決案，需要965萬人投同意票，此案才會通過，雖然各政黨都表態此次修憲案，但通過門檻非常高。

距離投票剩不到一周，傳出藍營北市基層幹部主張「不領公投票」，甚至身兼國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室發言人的立委李德維也表態「支持」。

王定宇痛批，國民黨嘴巴說支持年輕人、支持18歲公民權入憲，結果被揭露在各群組發動杯葛不領修憲複決選票，用行動杯葛年輕人參與公共事務，企圖讓修憲案無法通過，這是欺騙社會、欺騙年輕人。

王定宇說，蔣萬安競選團隊發言人也有參與其中，蔣萬安把青年放在嘴邊，結果其發言人做這樣的事情，蔣萬安不要切割，要給年輕人一個交代，國民黨言行不一，簡直是詐騙行為，台灣社會要看清楚。

商品推薦