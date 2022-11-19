傳國民黨杯葛修憲案 綠委批欺騙年輕人要蔣萬安給交代

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
傳出國民黨動員支持者不要領18歲公民權修憲複決選票，民進黨立委王定宇痛批，欺騙社會跟年輕人，要求國民黨台北市長候選人蔣萬安給一個交代。本報資料照。記者曾原信／攝影。
傳出國民黨動員支持者不要領18歲公民權修憲複決選票，民進黨立委王定宇痛批，欺騙社會跟年輕人，要求國民黨台北市長候選人蔣萬安給一個交代。本報資料照。記者曾原信／攝影。

修憲18歲公民權複決案將在下周六與九合一選舉合併投票，無黨籍台北市議員黃郁芬揭露，藍營北市基層幹部主張「不領公投票」，甚至有國民黨立委表態「支持」。民進黨立委王定宇痛批，國民黨說一套做一套，欺騙年輕人跟社會打假球，言行不一，簡直是詐騙行為。

首次由公民複決的18歲公民權修憲案，依據中華民國憲法增修條文第12條規定，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。」換而言之，推出此次修憲公民複決案，需要965萬人投同意票，此案才會通過，雖然各政黨都表態此次修憲案，但通過門檻非常高。

距離投票剩不到一周，傳出藍營北市基層幹部主張「不領公投票」，甚至身兼國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室發言人的立委李德維也表態「支持」。

王定宇痛批，國民黨嘴巴說支持年輕人、支持18歲公民權入憲，結果被揭露在各群組發動杯葛不領修憲複決選票，用行動杯葛年輕人參與公共事務，企圖讓修憲案無法通過，這是欺騙社會、欺騙年輕人。

王定宇說，蔣萬安競選團隊發言人也有參與其中，蔣萬安把青年放在嘴邊，結果其發言人做這樣的事情，蔣萬安不要切割，要給年輕人一個交代，國民黨言行不一，簡直是詐騙行為，台灣社會要看清楚。

2022大選 蔣萬安 王定宇 台北市選舉 台北市長

延伸閱讀

蔣萬安究竟何時請辭立委？ 中選會罕見出示公函說明

黃金周互踩「本命區」蔣萬安、黃珊珊搶港湖、中山選票

與選民做約定！蔣萬安線上互動活動起跑 「我們約好了1126投票去」

蔣萬安請辭立委遺缺 中選會拍板：明年1月8日補選投票

相關新聞

黃金周末決戰拚場！ 藍七縣市桃園大團結 綠翻轉中台灣大會師

選前超級星期六，藍綠分別在桃園、台中大拚場。國民黨在中壢舉辦北北基桃竹竹苗七縣市大團結之夜，國民黨主席朱立倫批民進黨變「弊案政黨」，要大家下架民進黨；民進黨在台中舉辦「翻轉中台灣」大會師，中彰投苗縣市首長候選人齊聚，蔡英文總統高喊「為台灣挺身而出」，更與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌「府院黨三巨頭」同台造勢。

紙上辯論會／拚城市競爭力 讓青年根留台中

留著年輕人，也是留住城市競爭力。民進黨台中市長候選人蔡其昌說，當選後要設立「青年局」，整合執行青年事務，4年內推動8千戶...

藍副議長現身替高虹安造勢 高：抹黑攻擊「殺不死我」

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天晚上在天公壇草坪舉辦黃金之夜造勢活動，主辦單位喊3千多人相挺。令人意外的是，晚上7點多擔任...

蘇貞昌酸「換市長比較快」 中市：並非投特定人才叫民意

民進黨昨晚於台中北屯舉辦「翻轉大台中」聯合造勢晚會，蔡英文總統酸「選舉時，空氣是政見，選後政見變空氣」；行政院長蘇貞昌又...

民進黨造勢晚會 蔡英文批藍營市長 大打國安牌催票

選前超級星期六，民進黨今晚在台中舉辦「翻轉中台灣」造勢晚會，蔡英文總統壓軸致詞，批國民黨市長「選舉時，空氣是政見，選後政...

桃北北基大團結晚會 張善政：桃園不會只有台積電

國民黨「北北基桃竹竹苗 大團結拚勝選」黃金周晚會今晚在桃園市舉行，上半場先由竹竹苗3位縣市長候選人林耕仁、謝福弘、楊文科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。