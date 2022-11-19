把握黃金周末 楊文科合體竹縣議長張鎮榮新豐市場拜票

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人楊文科到新豐鄉市場掃街，與攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供
國民黨新竹縣長候選人楊文科到新豐鄉市場掃街，與攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供

選前倒數的黃金周末，國民黨新竹縣長候選人楊文科一早就到新豐鄉市場掃街，同樣爭取連任的黨籍新竹縣議會議長張鎮榮也盡地主之誼陪同，兩人「合體」手指比出他們相同的選舉號次「4號」，象徵做「4」連線，爭取支持。

新竹縣公辦政見會場次，新埔場早上9點舉行，下午2點就在新豐。楊文科一早現身新豐跑場，和新豐在地的張鎮榮攜手掃街拜票相互拉抬，邊走也邊宣揚近幾年縣府、議會聯手合作，在新豐和新埔的建設與各項政績。

楊文科競選團隊表示，楊文科首屆任期翻轉新豐鄉最毒海岸線成最美海岸線，規畫在濱海地區興建連結至桃園市的雙新自行車道，未來可與坡頭、鳳坑等漁港及濱海觀光廊帶串聯，打造綠色海岸風景遊憩區；進行紅樹林綠色步道、坡頭漁港、石滬海岸親水空間改善計畫等，帶動新豐濱海觀光發展。

此外，新豐鄉人口4年增加逾1700人，其中山崎地區人口成長倍增，楊文科領軍縣府團隊也計畫擴建松林國小、協助鄉公所興建非營利幼兒園，並規畫新建新豐鄉圖書館。

針對交通，楊文科任內所提十大交通基礎建設計畫，其中兩項與新豐鄉串聯，其一為台1線替代道路，可紓解往返竹北、新竹市區的車潮，另一則為連接台61和台15的聯絡道，未來完工將能讓新豐交通更加四通八達。

在新埔鎮也著重交通，改善117號縣道並規畫拓寬褒忠路；新建照門集會所、消防分隊、衛生所、文山里社區活動中心、社區公共托育家園等。在教育方面，拆除重建北平國小及文山國小；枋寮國小、文山國小增設幼兒園。

此外也推動大墩山休憩區串聯老街觀光，縣定古蹟新埔潘屋、張氏家廟修復工程，提升新埔文化觀光軟實力。

選前倒數黃金周末，國民黨新竹縣長候選人楊文科今早到新豐鄉市場掃街。圖／楊文科競辦提供
選前倒數黃金周末，國民黨新竹縣長候選人楊文科今早到新豐鄉市場掃街。圖／楊文科競辦提供
國民黨新竹縣長候選人楊文科（左3）與同樣爭取連任的黨籍新竹縣議會議長張鎮榮（右2），和體現身新豐鄉市場掃街拜票。圖／楊文科競辦提供
國民黨新竹縣長候選人楊文科（左3）與同樣爭取連任的黨籍新竹縣議會議長張鎮榮（右2），和體現身新豐鄉市場掃街拜票。圖／楊文科競辦提供
國民黨新竹縣長候選人楊文科（左4）一早現身新豐跑場，和新豐在地的新竹縣議會議長張鎮榮（右3）攜手掃街拜票相互拉抬。圖／楊文科競辦提供
國民黨新竹縣長候選人楊文科（左4）一早現身新豐跑場，和新豐在地的新竹縣議會議長張鎮榮（右3）攜手掃街拜票相互拉抬。圖／楊文科競辦提供

2022大選 新竹縣選舉 楊文科

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