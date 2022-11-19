藍綠輔選拚場 張善政：不知蘇行程 打造桃海岸成夏威夷

選前黃金周，國民黨桃園市長候選人張善政今至永安、竹圍漁港掃街拜票，他也大談對漁港串連的規畫，希望打造成珍珠海岸，弄像夏威夷一樣吸引人的景點；至於今晚7縣市團結夜，上午行政院長蘇貞昌也替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，雙方較勁意味濃，張回應，「沒有，我根本不知道他今天行程是什麼」。

張善政今永安漁港拜票獲得店家跟熱情民眾的支持，許多人爭先搶著合照，更不斷高喊張善政凍蒜，今掃2個漁港，張善政也透露相關規畫，他說，海岸整條從新屋、觀音、大園到蘆竹對於開發有非常完整的想法，就是想要打造成珍珠海岸。

願景是把它弄成像是夏威夷，吸引人的觀光的景點，張說，2個港口會的海岸線上有藻礁、濕地、沙丘、石滬等特殊景觀，希望經過整理，可以真的是吸引人。

至於蘇貞昌今也在桃園輔選，晚上藍營又大團結，是不是在拚場，張回應，沒有也不清楚他的行程。而今晚7縣市團結，北北基桃是工商非常繁榮的一個生活圈，而桃竹苗是一個產業廊帶，桃園剛好位在關鍵的地位，向上往北可協助剛剛講的北北基桃發展的更完善，向南可以幫我們把這個整面廊帶再發展的更完整。所以桃園將來發展真的是不可限量，非常關鍵。

張善政也說，除了團結夜外，下周也會戰車掃街，用最有效的方式零距離的去接觸最基層的民眾，做最後衝刺。 張善政（左）今永安漁港拜票獲得店家跟熱情民眾的支持，許多人爭先搶著合照，更不斷高喊張善政凍蒜。記者翁唯真／攝影

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