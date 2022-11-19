傳藍基層反18歲公民權 陳時中：沒證據 但盼各界支持
立法院不分黨派推動修憲，將公民投票權降為18歲，並於11月26日舉行修憲複決公投，不過卻傳出有國民黨基層認為18歲就選立委太不可思議，鼓勵民眾別投票。民進黨台北市長候選人陳時中今受訪時說，不知道訊息是否屬實，不過18歲已經成熟，及早承擔責任社會才進步得快。
陳時中今出席「為台灣挺身而出─海內外學術界後援會誓師大會」活動前受訪時表示，他不知道這個訊息是否屬實，但若客觀來看，最明顯就是全國矚目的電視辯論，當時自己花了一點時間，呼籲大家投票18歲公民權，但2位對手一句話都沒講，尤其是蔣委員最後結辯，可以運用一點機會來呼籲。
陳時中指出，18歲公民投票權不是黨派問題，18歲已經相當成熟，最主要的意義是及投票，對社會相對責任感會變大，不是只有權力，也會增加年輕人對社會的責任感，愈多人有責任感，社會才能進步愈快，支持台灣民主更進步、更精進。
媒體追問18歲公民權投票，是否會認為國民黨嘴巴說一套、實際上做一套？陳時中強調，這件事沒有確實的證據，但還是希望大家一起支持，這是為了國家社會的進步、民主進步來做的，並不是為了個人，是全體各黨派的事情。
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