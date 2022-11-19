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蔣萬安究竟何時請辭立委？ 中選會罕見出示公函說明

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨台北市長蔣萬安請辭立委時間點如何認定備受矚目，中選會今天罕見出示立法院公函說明，蔣萬安已於10日請辭立委、16日致立院辭職書。圖／中選會提供
國民黨台北市長蔣萬安請辭立委時間點如何認定備受矚目，中選會今天罕見出示立法院公函說明，蔣萬安已於10日請辭立委、16日致立院辭職書。圖／中選會提供

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日口頭宣布辭去立委，但直到16日上午才正式向立法院遞交辭職書，完成法定程序，引發請辭時間點爭議。中選會今天罕見出示公文表示，16日收到立法院公函通知，蔣萬安已於10日請辭立委、16日致立院辭職書。

蔣萬安10日宣布請辭台北市第三選區立委，展現參選市長破釜沉舟的決心，但民進黨立委吳思瑤15日爆料，蔣萬安遲遲未完成請辭手續，蔣萬安直到16日完成請辭程序，並對外強調請辭生效日就是10日。中選會昨天開會拍板，台北市第三選區立委補選定於明年1月8日投票。

由於蔣萬安宣布請辭立委跟完成法定程序時間點有落差，外界關注中選會何時收到立法院提供蔣萬安請辭立委職務的函文，中選會今天發出新聞稿說明，立法院2022年11月16日以公函通知中選會，主旨就是蔣萬安已於10日請辭立委職務，並罕見出是立法院公文圖檔佐證。

中選會表示，蔣萬安是何時向立法院遞送辭職書，以及立法院收到其辭任文書的作業程序又費時多久等事宜，則非中選會所悉，亦非所職掌事務，允由當事人及立法院予以說明為是。

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