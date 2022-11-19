回應高虹安「死亡之握」 馬英九：事情已經解決 她道歉了

前總統馬英九今天上午到基隆七堵南興市場，陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街，向攤商逐一拜票，受到熱烈歡迎，攤商和民眾搶拍，市場擠得水洩不通。被問到是否接受高虹安「死亡之握」道歉，馬英九說「這個事情已經解決了」，並和謝國樑來一個「勝利之握」。

媒體詢問是否接受高虹安的道歉？馬英九說，「這件事情已經解決了，她道歉了」。媒體再追問是否接受？馬英九表示，接受。

謝國樑請馬英九跟他握一下手，因為總統跟他握一下手，剩下一個禮拜的時間了，他就感覺到勝利在望，他請總統支持一下國樑，他舉起手和馬英九緊握在一起說，「這就是我們的勝利之握」。

民眾黨新竹市長候選人高虹安前晚直播，自嘲國中時握過前總統馬英九的「死亡之握」，如今政治生涯才那麼可怕。高虹安一句玩笑話，引起藍營炸鍋，雖然她昨早緊急向前總統馬英九鞠躬致歉，卻衝擊新竹市藍白選票。

高虹安昨出面表示，自己講了「不得體的冷笑話」，她真的沒有意思要冒犯馬前總統。

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