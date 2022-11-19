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陳駁假抗中 蔣批雙標 黃酸DNA突變

聯合報／ 記者鍾維軒徐偉真楊正海林佳彣鄭國樑林縉明／連線報導
台北市選戰三腳督，國民黨候選人蔣萬安（左）、民進黨候選人陳時中（中）與無黨籍候選人黃珊珊戰況激烈。 圖／聯合報系資料照
台北市選戰三腳督，國民黨候選人蔣萬安（左）、民進黨候選人陳時中（中）與無黨籍候選人黃珊珊戰況激烈。 圖／聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆曾赴中國大陸交流，藍營質疑「假抗中」就是「綠能你不能」雙重標準。陳時中昨說，抗中是基本的精神跟態度，不見得都要站在對抗角度；國民黨北市長候選人蔣萬安則說，誰把慈濟說成是中共同路人，又是誰把在大陸的藝人說是舔共媚共？無黨籍候選人黃珊珊酸「原來陳時中的ＤＮＡ跟病毒一樣可以隨時突變。」

民眾黨主席柯文哲昨出席民眾黨力挺十八歲公民權內科宣講指出，「很意外嗎？有中國鵬，就有中國中，呵呵」。

陳時中表示，抗中、抗共是基本的精神跟態度，不見得每一件事情都要站在對抗角度，台灣是理性不挑釁，不會太激進，堅定不退卻，基本上是這樣的態度。競總發言人羅浚晅說，陳時中當時代表北醫董事會至中國寧波醫療中心，屬公開正常的交流，國民黨扭曲、抹黑，企圖為蔣萬安的「矽谷經驗」為中資服務轉移焦點。

蔣萬安說，民進黨每次到選舉就在喊抗中保台，但是誰把慈濟說成是中共同路人，又是誰把在中國大陸工作的藝人說是舔共媚共？民進黨每一次到選舉，包括他們還有一四五○網軍側翼，就開始給人家扣紅帽子，去攻擊別人，在內部製造分裂和對立。

國民黨宜蘭縣黨部昨續打民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵的胞兄在大陸賺錢，根本是一手「抗中保台」、一手「賺中保財」，別人在大陸做生意叫「舔共賣台」，自己就是正常生意、經濟行為，如此雙標在台灣社會還有公理正義嗎？

江聰淵反批，國民黨真的急了，竟開啟亂咬亂罵的瘋狂模式，一下說他小偷、黑道，昨又換說是中共同路人，真是荒謬又好笑，「弊案纏身的母雞沒功能，小雞才會出來亂咬亂罵。」

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 黃珊珊

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