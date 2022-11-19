盧秀燕山城造勢 蔡其昌夜市拜票

選戰倒數7天，台中市長盧秀燕昨晚舉行豐原山城造勢晚會，主打政績牌。盧秀燕下猛藥催票說，台中市長有連任魔咒，今年選情冷投票率低，呼籲投票打破魔咒。民進黨市長候選人蔡其昌昨晚與高雄市長陳其邁合體逛南區大慶夜市，受到熱烈歡迎。蔡其昌說，抗中保台有沒有發酵要問市民，看選舉結果就知道。

民進黨今天大軍壓境，晚間北屯太原夜市舉辦「翻轉中台灣」造勢晚會，中彰投苗大會師，總統蔡英文親自領軍，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都到場。盧秀燕今上午跨區到彰化，與新北市長侯友宜合體，為彰化縣長王惠美站台；明天則會出席中信兄弟封王大遊行。

盧秀燕昨上午到西區向上市場掃街，攤商、採買民眾熱烈歡迎，爭相要求合照，有攤商送上大把蒜，比出「3號」手勢預祝凍蒜。盧秀燕昨晚豐原造勢湧入上萬人，滿場高喊「凍蒜」。

盧細數豐原山城政績，東豐快速道路已經復工，全台中首座轉運中心已在豐原落成等；今年投票率低，不小心會劣幣驅逐良幣，讓打負面選戰的人僥倖當選。

朱立倫說，蔡英文總統說，投給民進黨才是民主，這是全世界最大笑話，民進黨執政作得很差，為了民主，為了給民進黨一個教訓，要把票投給盧秀燕與國民黨提名的候選人。

蔡其昌昨早與聯電前董事長曹興誠對談，曹興誠說，他回台灣就是要抗中保台，「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」。蔡其昌說，美國眾議院議長裴洛西訪台，他代表接見，卻變成中國制裁對象；台灣人要團結，這場選舉結果如何，全世界都在看。

蔡其昌昨下午與立委林昶佐在烏日車隊掃街，晚間與陳其邁合體逛大慶夜市。林昶佐說，蔡其昌有執行力、行動力，可以把台中失落的4年挽救回來。蔡其昌說，台中的光榮感、驕傲感消失，台中值得更好的市長。 民進黨台中市長候選人蔡其昌（左二）昨晚與高雄市長陳其邁（左三）合體逛大慶夜市。圖／蔡其昌競總提供

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