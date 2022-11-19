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宣稱造勢大會吸逾2萬人 謝國樑說藍營大團結 蔡適應批膨風

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長候選人蔡適應。記者游明煌／攝影
基隆市長候選人蔡適應。記者游明煌／攝影

基隆市長候選人謝國樑（左二）說，晚會光椅子就有1萬張，人都外溢到停車場。記者游明煌／攝影
基隆市長候選人謝國樑（左二）說，晚會光椅子就有1萬張，人都外溢到停車場。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市長候選人謝國樑前晚團結造勢大會宣稱現場超過2萬人，民進黨市長候選人蔡適應昨天說，9月他在在同地點辦活動，最多6千張椅子，不會超過7千人，質疑謝膨風，不應用人數欺騙市民。謝國樑回應表示，光椅子就有1萬張，都有收據可證明，還外溢到停車場，他從不會吹噓人數。

謝國樑前晚舉辦造勢大會「人氣爆棚」，主辦單位宣布現場超過2萬人，高雄市前市長韓國瑜站台時看到台下黑壓壓的人頭，第一句話說「基隆人都不睡覺嗎？」全場沸騰。

蔡適應說，謝國樑無所不用其極，只能說二信合作社、二信中學的員工情何以堪，都被動員去現場。他9月曾在同一場地辦過活動，最多可放6千張椅子，不需要用人數來欺騙基隆市民

市長林右昌說，他在臉書貼文指二信中學、二信合作社員工被謝國樑不當動員輔選，獲得很多家長回響，留言有5、6百則，二信應正常化，繼續這樣子搞，反而會把反謝國樑的票催出來。

謝國樑昨前往安樂市場拜票，他說，晚會造勢相當成功，雖然有動員，但到場的遠超過動員的人，氣氛溫暖、很開心，符合原先設定溫暖有愛的主軸。

至於人數多少的問題，謝國樑表示，光是椅子就有1萬張，都有收據可證明，因全都坐滿，人還外溢到停車場，大家都可以看得到，他從不會吹噓人數。謝國樑說，基隆泛藍本來就是占多數，前晚藍營大團結，相信最後勝利是屬於他們的。

針對林右昌、蔡適應質疑二信不當動員，謝國樑說，他要快樂選舉，不回應這種謾罵口水的負面選戰。

2022大選 基隆市選舉 謝國樑 蔡適應

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