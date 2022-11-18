蔡壁如說高虹安前助理們轉投綠營 「陰謀論」引人遐想

民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如今在廣播節目「POP搶先爆」上說，幾位從高虹安辦公室離開的助理，現在都在民進黨立法委員辦公室，選舉激戰時刻「每日一爆」難免引人遐想，陰謀論傳言不斷；認為「吹哨者」角色必須重新定義。

蔡壁如今上午11點接受POP Radio「POP搶先爆」主持人邱明玉訪問，氣憤表示「指控人要有證據」，認為在15日播出的政論節目中爆料者「Ａ先生」行為不磊落，躲在吹哨者保護傘下含沙射影指控，「既然要上節目說了，就應該光明正大露臉直接說。」

此番言論源於主持人提問，台灣民眾黨2020年提修法說要保護吹哨者，但現在又對吹哨者提告，外界普遍疑惑。蔡壁如回答說「吹哨者自己都跑到螢光幕上了，他還自認為是吹哨者嗎？看起來就是個報馬仔」，認為法規上對於「吹哨者」定義要重新釐清。

邱明玉提問，其實大家都知道所謂的「Ａ先生」身份，民眾黨團一定也知道，但為何不指名道姓提告，而選擇對「Ａ先生」提告？蔡壁如表示，主持人也說了，大家都知道是誰；而民眾黨到現在都還在保護這個人，「是我們太古意，還是別人選舉選到沒人性？」

主持人暗示，「Ａ先生」身份在立院幾乎是「公開的秘密」，民眾黨團為何不直球對決、直接提告？蔡壁如坦言，知道有幾位高虹安辦公室離職助理現在都在民進黨立法委員的辦公室，「這樣是不是有點太明顯了？」質疑爆料言論是否受對手政黨鼓動而膨脹或加工，「所以說進入司法就不要再討論了，因為可能被加油添醋。」

蔡壁如說，選舉投票日快到了，各陣營都有攻防，現在幾乎「每日一爆」難免引人遐想有陰謀論的可能，綠營出動國家機器「一條龍」打壓攻勢明顯，幾乎每周循環一次；周一某特定周刊爆料，接著紙媒加碼，然後電視政論節目猛攻，最後公布新民調。蔡壁如說這樣的「選戰公式」，近幾個月來幾乎每周一次。

蔡壁如說「過頭就是物極必反，選民更厭惡」她個人認為年輕人對民眾黨候選人們和民眾黨支持的候選人，支持沒有變。預告下週開始，民眾黨主席柯文哲會陪著前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊車掃，在每個行政區細數過去市政政績和未來願景，盼下任北市長繼續台北市政府「未完成的政策」。 民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如今在廣播節目「POP搶先爆」上說，幾位從高虹安辦公室離開的助理，現在都在民進黨立法委員辦公室，選舉激戰時刻「每日一爆」難免引人遐想，陰謀論傳言不斷；認為「吹哨者」角色必須重新定義。 圖／POP Radio提供 民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如今在廣播節目「POP搶先爆」上說，幾位從高虹安辦公室離開的助理，現在都在民進黨立法委員辦公室，選舉激戰時刻「每日一爆」難免引人遐想，陰謀論傳言不斷；認為「吹哨者」角色必須重新定義。 圖／POP Radio提供

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