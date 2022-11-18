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MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

遭爆曾赴中國交流 陳時中競辦：別轉移矽谷經驗焦點

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中被爆料過去擔任北醫董事時，曾赴中國交流，遭質疑沒有抗中保台DNA。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中被爆料過去擔任北醫董事時，曾赴中國交流，遭質疑沒有抗中保台DNA。記者鍾維軒／攝影

國民黨立院黨團昨爆料民進黨台北市長候選人陳時中曾赴中國並質疑「抗中保台DNA」。陳時中競總發言人羅浚晅今表示，陳時中當時代表北醫董事會至中國寧波醫療中心，屬公開正常的交流，國民黨扭曲、抹黑、看到黑影就開槍，企圖為蔣萬安的「矽谷經驗」轉移焦點。

羅浚晅表示，醫療交流是必要的，醫療人權也沒有分國籍國界，尤其台灣的醫療水平是在世界的前段班，很多專業領域都值得學習。2016年，陳時中以北醫大學董事身份代表前往中國寧波大學，將台灣好的醫療經驗帶到中國，雙方進行醫院管理學術交流。

羅浚晅說，中國疫情剛爆發時，2020年1月衛福部也派員至中國瞭解疫情，關鍵時刻加強邊境管制，將病毒阻絕在國門之外。疫情爆發2年多來，台灣防疫成績世界有目共睹，顯示醫療交流有其必要性，不分國界，各國都應為人民的健康盡一份心力，其中並無不妥。

羅浚晅指出，國民黨就是在為蔣萬安的矽谷服務中資的經歷轉移焦點，蔣萬安過去最愛提他的矽谷經驗，但是蔣萬安矽谷經驗的實質內容究竟是什麼？現在為何絕口不提？請蔣萬安負起責任、不要再迴避，更要正面回答市民的質疑，說清楚所謂「矽谷經驗」是否就是替有問題的中資服務？

羅浚晅表示，從蔣萬安的矽谷經驗可以看到，蔣萬安沒有判斷和選擇的能力，因為他把一堆有問題的中國公司都帶到美國，破壞交易制度、金融信用與安全，傷害了美國國家安全之外，更令許多投資人血本無歸。

羅浚晅說，蔣萬安在美國協助上市的中國公司，不是被強制下市、就是被註銷登記，而陳時中代表北醫大赴中國進行醫療專業的交流跟經驗交換，毫無問題。羅也呼籲，選舉剩下最後一周，請蔣萬安及國民黨停止扭曲的手段，回歸正向選舉，認真討論、提出政策，回應台北市民的期待。

2022大選 陳時中 台北市長

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