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再駁擋鐵路地下化 張善政：斷章取義公文

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（右2）批黃世杰斷章取義行政院公文。記者鄭國樑／攝影
張善政（右2）批黃世杰斷章取義行政院公文。記者鄭國樑／攝影

國民黨桃園市長候選人張善政今天上午和市議員候選人陳美梅、張碩芳、凌濤到桃園區大型傳統市場拜票，受訪時針對立委黃世杰昨天出示公文，說他不僅不支持鐵路地下化，還設了財務800多億的路障，張善政指黃世杰斷章取義。

張善政說，那件公文（104年）從頭看到尾，非常清楚，是當時國發會發給行政院秘書處，提醒說地下化以後，財務要妥善規劃，他們（綠營）一開始端出公文的時候，鄭文燦就斷章取義，還把受文者都遮掉，現在整個公文都很清楚，還在睜眼說瞎話，大家看公文內容非常清楚，是國發會發給行政院秘書處，提醒地下化以後，應該要特別小心妥善規劃財務運作。

張善政競辦昨天也反駁黃世杰的指控，強調當時國民黨執政，行政院同意桃園市政府要求暫停高架，也就是支持地下化，但是在那個時候市政府根本就沒有提出地下化的財務規畫，可行性評估、環評、綜合規畫和中央、地方財務分擔75%、25%都是民進黨執政後的事，國民黨執政時桃園市政府根本就還沒說鐵路地下化要花多少錢，哪來800多億元「路障」的事？黃世杰、鄭文燦卻說104年張善政阻擋、設路障，所以說是斷章取義，睜眼說瞎話。

2022大選 張善政 桃園市長

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