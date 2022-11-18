被柯建銘點名選後從政治消失 高虹安：決定未來是人民

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭檢舉詐領助理費案，負責偵辦的調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢正式完成分案，昨天將全案分「他」字案交由黑金專組檢察官偵辦，高虹安今天回應，北檢分案是偵查程序當中正常的事情，大家不用過度解讀，並不是說目前的檢調司法認定有罪，絕對配合、尊重。

高虹安今天舉辦「城市願景：交通暢行」政見發表記者會，會後接受媒體聯訪，針對日前列為被告，高虹安回應，北檢分案是偵查程序中正常的事情，大家不用過度解讀，因為列為被告就是檢舉人有作告訴，原告跟被告關係在這案件中成立，並不是說目前的檢調司法認定有罪。所以她再次澄清，「我們目前絕對尊重，絕對全力配合檢調偵辦程序。」

民進黨總召柯建銘在臉書上說，高虹安和柯文哲主政新白色恐怖，10天之後民眾黨會從政治天際線中消失。對此，高虹安回應，柯總召可能有點誤會，8天之後能夠決定新竹市的政治，或全台灣政治的未來，是全台民眾、新竹市民來決定的，而不是柯建銘總召一個人說了算。

前民眾黨竹縣黨部執行長、無黨籍竹北市長候選人林冠年日前向媒體表示，高虹安應該比照蔡壁如委員辦理扛責，甚至辭去立委？高虹安表示，現在已進入檢調司法程序中，任何人都不是法官、檢調，不該直接定人於罪，希望大家要尊重檢調跟司法程序，我相信會還我清白。我們已主動將相關證據送交北機站，我相信已進入到相關程序。

前民眾黨幕僚張益贍說，柯文哲下令一個助理要給黨團，另一個負責立委的募款責任額，有這回事嗎？高虹安回應，民眾黨黨團昨天已提告，相信案件已進入檢調司法程序，接下來我想檢調司法會根據相關雙方的證據來偵查，這部分都不適合過多揣測跟解讀，因為已在偵辦中。

另外四叉貓在臉書上ＰＯ文，指出高虹安曾經按讚，是高本人嗎？高虹安回應，她昨天行程相當忙碌，其實她並不太清楚，會再了解一下怎麼回事。 高虹安今天回應，北檢分案是偵查程序當中正常的事情，大家不用過度解讀，並不是說目前的檢調司法認定有罪，絕對配合、尊重。記者郭政芬／攝影

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