選前黃金周 林佳龍邀綠營大咖、四都合體造勢

選舉倒數8天，新北市長候選人林佳龍進行選戰最後衝刺，他今天將從林口出發，之後前往淡水及八里，晚間再到中和造勢，他說，選前黃金周將邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃站台，並進行北北基桃四都候選人聯合造勢。

林佳龍今上午前往林口車隊掃街，他說，黃金周將邀請綠營大咖副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃站台參加造勢活動，游錫堃會連續3天一起車隊掃街，參加晚會會詳細跟市民說為何游錫堃8年前只差朱立倫2萬4千票。

他說，最後關鍵一周游錫堃協助投入輔選，水牛伯發揮台灣水牛精神，要更努力衝刺，催票拉票有好成績。另外蘇貞昌院長則有政績說明會，首都圈四個市長後選人合體一起大造勢。 林佳龍今上午前往林口車隊掃街。記者李定宇／攝影

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