選前場地會勘未通知 林佳龍：這什麼意思
再過7天就是選前之夜，不過新北市長候選人林佳龍選前之夜的場地遲遲喬不定，他說，選辦已經提出三個申請地點，只要其中一個地點市府同意就可做準備，但新北市府今今型場地會勘卻沒通知選辦，這是什麼意思？
林佳龍今上午至林口車隊掃街拜票，對於選前之夜場地遲未決定，他說，集會結社是憲法保障基本人權，選前之夜提出三個地點(板橋區運路、新府路、新站路)都是交通便利也安全，新北市府今會勘並沒有通知選辦，這是什麼意思？借路權辦活動很正常，現在有3個地點評估可行，只要其中同意一個地點選辦就可做準備，若新北市府還是用雙重標準不提供，選前之夜一定會在板橋辦。
林佳龍表示，寧可相信市政府今天的會勘有要坐下來討論，只要討論可不可行，哪個地點交通動線、安全維護，就是可以先討論，但可惜沒有要求選辦討論，比較奇怪。
他說，這次選舉碰到許多辦活動、做宣傳很多不公平對待刁難，還是據理力爭，雖受到影響但會向社會說明，所謂權責單位依法辦理，就是侯友宜風格，包括恩恩案、三重民眾被警察打，都是有事情由下面的人當擋箭牌做黑臉、自己(侯友宜)扮白臉，過去鎮壓鄭南榕、盧修一，也說一樣的話依法辦理。
林佳龍表示，再來一次還是會做同樣的事，一個行政獨裁、官僚體系、爭功諉過 導致很多民怨，包括很多被拆掉工廠，投訴無門沒有輔導，不認錯行事風格，讓人覺得不負責任。民主時代人民作主，活動更精采才能保障人民權利，獲得充分資訊。
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