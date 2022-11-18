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影／九合一選舉 公督盟拋出「奧議員」指標
九合一選舉在即，公督盟今拋出2022奧議員與好議員的指標，公督盟執行長張宏林指出，這次選舉攸關未來4年各地選民的生活品質，公督盟與各地方監督議會團體合作，公布奧議員與好議員的指標讓民眾參考。
張宏林表示，奧議員的指標包括是否涉及司法案件、言行脫序、財產申報不實、違反政治獻金法及公職人員利益迴避法、關說酒駕及人事等、濫用公款、質詢內容謾罵與文不對題、疏於問政、個人涉及酒駕或肇逃；另外，好議員指標包括公開兼職情況、公開職業證照持有狀況、簽署全國議會監督聯盟擬定的改革承諾書、支持地方議會透明、認真監督政府弊端、公開助理聘用狀況、支持廢除議員配合款與建議款、積極參與議會討論、積極參與民間團體舉辦的公聽會、積極從事公益活動。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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