黃偉哲回到永康拜票 市場攤商舉牌喊「凍蒜」
選舉倒數，爭取連任的台南市長黃偉哲今天回到過去擔任縣議員的永康選區，向民眾逐一拜票，黃偉哲說，近幾年市府改善永康水利，並設立新總圖，提升在地文教服務，未來會繼續興建立體停車場、推動永康鐵路立體化，希望大家支持他，為台南繼續打拚。
黃偉哲今天到永康崑山市場拜票，住在市場附近的崑山里長李忠信熱情為他帶路，現場有攤商舉出自製的紙板手舉牌，寫著「黃偉哲當選」、「黃偉哲加油」，大喊「凍蒜」，還有水果攤商拿出2顆鳳梨，祝福黃偉哲選情越來越旺。
另外，一名身為鐵粉的炒花生攤商在攤位上放著日前與黃偉哲一起比讚的合照，並印上「台南市長認證現炒花生」，黃偉哲看到相當開心，特地到攤位前替他裝袋炒花生，為攤商灌注人氣。
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