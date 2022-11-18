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選舉看板美到遭當街「強吻」 正妹候選人親回：選後再帶回家收藏
臉書社團「路上觀察學院」昨日有人po出兩張照片，見一名男子當街「強吻」，雲林縣議員無黨籍候選人陳芳盈的競選看板，且男子踮起腳尖，動作看似深情地朝著看板吻了下去，照片曝光引起網友們熱議，而陳芳盈本人也在臉書回應，「深深感受到這位朋友的熱情，如果喜歡看板，投完票之後歡迎帶回去收藏」。
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」以「我非常渴望有女朋友」為題曬出兩張照片，從照片中可見一名男子當街「強吻」陳芳盈的競選看板，此文一出吸引上千名網友們前來朝聖，紛紛表示「阿伯真的忍不住了嗎？」、「想踮起腳尖找尋愛」、「人家也許是視力不好，要靠這麼近才看得清楚」。
對此，陳芳盈也在臉書回應，「感謝大家的愛戴，也深深感受到這位先生對我的熱情」。不過看板掛出後，常常會發現被人整塊拆走，至今遺失數量破百塊，礙於選舉經費有限，不會繼續追加看板，若民眾喜歡看板，可以等26日投完票後，再帶回去收藏，而選前她將會在人多的路口、市場、垃圾車後面跟大家見面拜票。
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