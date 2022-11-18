快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

直播／BA.5次世代疫苗今開打 指揮中心下午2時記者會

選前黃金周 蔣萬安：還有網路數位串聯造勢

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安上午在北市中山區路口拜票。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安上午在北市中山區路口拜票。記者楊正海／攝影

選舉進入最後衝刺階段，本周末是選前黃金周，國民黨在全台有造勢活動。國民黨台北市長候選人蔣萬安上午在北市中山區路口拜票受訪指出，黃金周已經規畫了北北基桃竹竹苗的大型造勢活動，也規畫了網路上數位串聯的造勢，大家用6號比一個6的手勢，也是跟市民朋友的一個約定，進行數位串聯。

國民黨明天在桃園南區舉辦「北北基桃竹竹苗」聯合造勢活動，除了蔣萬安，新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政、新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科，及苗栗縣長候選人謝福弘等人將於現場合體。

蔣萬安指出，黃金周已經規畫了北北基桃竹竹苗的大型造勢活動，這次選戰就是團體戰，展現一個團體的力量跟氛圍 ，在黃金周也規畫了網路上數位串聯的造勢，也就是大家用6號比一個6的手勢，包括實體北北基桃及竹竹苗及線上共同造勢活動。

至於蔣萬安選前之夜選定地點，與無黨籍台北市長候選人黃珊珊下周日造勢場地相同，媒體問蔣萬安，沒有搶到凱道，會不會覺得可惜？蔣萬安說，其實原本在規畫時候，有幾個場地，最後當然也考量到方便民眾前去的交通問題。

蔣萬安說，另還要顧慮到事前在整個布置，要避免造成交通的困擾，相關的衝擊降到最低，最後就是希望所有的市民朋友，大家在選前之夜一起來參與這場盛會，大家一起把士氣拉到最高點。

2022大選 蔣萬安 台北市長

延伸閱讀

陳時中稱對中國理性不挑釁？蔣萬安反諷：在內部找敵人

薛瑞元回不如叫綠油精 蔣萬安再酸「別把自己當綠營名嘴」

先酸矽谷經驗不誠實 曹興誠再嗆蔣萬安：一直罵人的人不會做事

綠攻蔣萬安矽谷經驗 國民黨醫委會：那是提供市民優質服務的經驗

相關新聞

李忠庭畏罪潛逃？柯文哲：就算我是他媽媽也不見得知道

民進黨立委何志偉昨爆料高虹安男友李忠庭已出國，並質疑他畏罪潛逃。台北市長柯文哲中午在內湖進行民眾黨18歲公民權街頭宣講受...

獨／二度遭跟車憂人身安全 高虹安今急奔竹市警局報案

新竹市長選戰選情激烈，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天早上赴新竹市警局報案，表示最近夜間遭到跟車，因為已經是第二次，不知對...

港都之戰4候選人選舉公報比一比 他學歷政見空白保持神祕感

九合一選舉即將在11月26日投票，高雄市民近期陸續收到選舉公報等文件，檢視4名市長候選人公報上政見欄資訊，拚連任陳其邁、...

鄭文燦、鄭運鵬與郭哲文集團共生？市府：惡意連結 告！

國民黨文傳會今天上午召開 「泛英系涉及詐騙洗錢集團 鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會，桃園市議員候選...

高虹安混用助理惹議？柯文哲：國家機器動得太厲害

民眾黨新竹市長候選人高虹安混用助理引發爭議，針對助理「混用」問題，民眾黨主席、台北市長柯文哲中午在內湖進行18歲公民權街...

選前黃金周 沈慧虹號召電話催票、車掃比5號、青年返鄉

距離新竹市長選舉投票只剩8天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉辦「選前黃金周」記者會，公開倒數8天每日行程。現場也播出催...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。