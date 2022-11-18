選前黃金周 蔣萬安：還有網路數位串聯造勢

選舉進入最後衝刺階段，本周末是選前黃金周，國民黨在全台有造勢活動。國民黨台北市長候選人蔣萬安上午在北市中山區路口拜票受訪指出，黃金周已經規畫了北北基桃竹竹苗的大型造勢活動，也規畫了網路上數位串聯的造勢，大家用6號比一個6的手勢，也是跟市民朋友的一個約定，進行數位串聯。

國民黨明天在桃園南區舉辦「北北基桃竹竹苗」聯合造勢活動，除了蔣萬安，新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政、新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科，及苗栗縣長候選人謝福弘等人將於現場合體。

蔣萬安指出，黃金周已經規畫了北北基桃竹竹苗的大型造勢活動，這次選戰就是團體戰，展現一個團體的力量跟氛圍 ，在黃金周也規畫了網路上數位串聯的造勢，也就是大家用6號比一個6的手勢，包括實體北北基桃及竹竹苗及線上共同造勢活動。

至於蔣萬安選前之夜選定地點，與無黨籍台北市長候選人黃珊珊下周日造勢場地相同，媒體問蔣萬安，沒有搶到凱道，會不會覺得可惜？蔣萬安說，其實原本在規畫時候，有幾個場地，最後當然也考量到方便民眾前去的交通問題。

蔣萬安說，另還要顧慮到事前在整個布置，要避免造成交通的困擾，相關的衝擊降到最低，最後就是希望所有的市民朋友，大家在選前之夜一起來參與這場盛會，大家一起把士氣拉到最高點。

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