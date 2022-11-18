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1126莫忘公投票！一次看懂「18歲公民權」到底投什麼、過關門檻有多高

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣首次修憲複決將於11月26日登場，圖為投票示意圖。 本報資料照
台灣首次修憲複決將於11月26日登場，圖為投票示意圖。 本報資料照

九合一大選即將於11月26日舉行，除了選出地方公職人員，還同步進行首次的修憲複決公投，究竟「18歲公民權」是什麼？《聯合新聞網》帶您一次看懂。

公民複決是什麼？

根據我國憲法第17條訂定，公民享有選舉、罷免、創制及複決之權利；而憲法增修條文第1條第1項也指出，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，須交付公民投票複決。

18歲公民權修憲案在投什麼？

根據中選會公告，其內容為「第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」

簡單來說，18歲公民權公投，是希望將選舉權的門檻從20歲下修至18歲，讓18歲以上公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決及被選舉權。

18歲公民權修憲案何時舉行投票？選票長怎樣？

中華民國111年11月26日（星期六）上午8時起至下午4時止，和九合一大選共同舉行，投票地點依公告之戶籍地投票所投票。

憲法修正案公民複決第1案公投票顏色為白色，除了印有編號、複決事項、同意及不同意欄，最上方有投票權人的圈選處，可以在這邊蓋下同意或是不同意。

公投票式樣。圖擷自中選會
公投票式樣。圖擷自中選會

18歲公民權修憲案投票資格為何？我可以投票嗎？

中華民國國民，年滿20歲，即民國91年11月26日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，即於民國111年5月26日以前（包括當日）遷入設有戶籍，至民國111年11日25日繼續居住，無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者，為憲法修正案公民複決第1案投票權人。

不過，18歲的國民無法參與這次的修憲複決公投，需要等18歲公民權修憲公投通過以後，才有參與修憲複決的資格。

18歲公民權修憲案通過門檻是什麼？

根據《中華民國憲法增修條文》第12條，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。」以這次18歲公民權修憲複決為例，本次推估選舉人數為1930萬人，因此至少需要965萬人投同意票，此案才會通過。

假設18歲公民權修憲案通過會怎樣？

依據我國目前最新人口數推估，假設修憲通過後，預計會增加18歲至19歲選舉人約41萬1221人。

2022大選 修憲 公投

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