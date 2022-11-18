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沈富雄預言「她」16年後當總統 大讚：有戰鬥力、是非分明
九合一大選腳步漸近，此次大選也被視為2024總統大選的「前哨戰」，前民進黨立委沈富雄近日廣播節目中表示，國民黨的台北市議員徐巧芯16年後可望直攻總統大位。
沈富雄17日在廣播節目《POP撞新聞》中談到國民黨未來，指出徐巧芯雖然很藍，且是馬英九的人馬，但其實很多人覺得徐巧芯「還可以」，主持人平秀琳就提問，是否覺得徐巧芯是國民黨的希望？沈富雄則表示，到目前為止「蠻佩服她的」。
沈富雄說自己在節目與徐巧芯相遇時，曾親自和她表示，再等16年「也許妳是總統」，當徐巧芯當上總統時，自己已經100歲，沈富雄也開心得接著說「我大概可以看到妳當總統！」。
沈富雄也坦言，深綠的很討厭徐巧芯，但其實不是只有藍的支持她，中間選民是可以接受徐巧芯的。沈富雄也稱讚徐巧芯有戰鬥力、是非分明且有在動腦筋，每天也用心考慮國家事情，並稱若國民黨大部分人都能像她一樣，氣勢馬上就可以起來。
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