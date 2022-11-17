綠指卡桃園鐵路地下化 張善政競辦：時空錯亂抹黑、說謊

民進黨立法委員今天上午在立法院開記者會，指國民黨桃園市長候選人張善政聲稱擔任行政院副院長核定桃園鐵路地下化，是不折不扣的謊言，而且還有公文為證，立委黃世杰說，如果不是張善政任內搬出800億的財務分擔路障，後續的建設不會需要這麼長的時間，張善政好像對這些事情不復記憶。

張善政競辦發言人曾俊豪下午反駁黃世杰，手拿公文卻和鄭文燦一樣曲解公文，「800億元財務負擔路障」更是時空錯亂的抹黑，請問104、105年中央還是國民黨執政時，民進黨執政的桃園市政府已完成鐵路地下化財務規畫，算出總經費了嗎？當時沒算出來，現在開記者會說張善政當時設下800億元路障，怎麼算出來的？「不復記憶」應該是黃世杰。

張善政上午在龜山受訪時表示，公文基本上可以證明說當時他在行政院擔任副院長的時候，對於台鐵從高架改地下是有幫忙的，這個公文看得非常清楚。他要請鄭文燦不要斷章取義，這個公文完整的內容請跟大家說明清楚，這個時候不應該用這個公文來誤導我們的選民。

張善政指出 ，現在鐵路地下化發包的工作並不順利，請鄭文燦市長還是應該多花點精神去協助交通部，把鐵路地下化的發包做的順利一點。

曾俊豪說明，106年民進黨執政，鐵路地下化工程總經費歷經3任行政院長，從600多、900多一直到蘇貞昌1048億元，完工通車日期也從114延到119年，因為106年行政院核定可行評估時，還預估114年完工通車，總經費964億元，桃園段部分（不含新北鶯歌高架）約901億元，中央負擔490億元，地方負擔411億元，中央、地方敲定分攤比率75%、25%是更後面的事。

曾俊豪強調，事實可以看出來，把時空錯亂抹黑、說謊、不復記憶的是黃世杰立法委員。

曾俊豪表示，鄭文燦、黃世杰出示的公文104年是國民黨執政，交通部、國發會行政院之間的公文，上面很清楚說明同意桃園市政府停止鐵路高架，改為地下化的要求，也就是支持地下化，卻被鄭文燦、黃世杰扭曲為阻擋。至於後續地下化補助，國發會意見是「不宜」，不是拒絕，就像75%、25%不是一開始就達成的共識一樣，當時桃園市政府根本還不知道總經費多少，也沒跟中央協調，現在卻說阻擋，還把199.75億元中央補助高架的經費，講成補助地下化更是離譜。

曾俊豪更質疑，鐵路地下化本是鄭文燦的選舉政見，現在應該也已沒有預算不足的問題。但整體完工日期卻一延再延，四項先期工程流標，鄭文燦是不是應該先自己出來負責，跟桃園鄉親說明為何無法實踐承諾？為何跳票？而非為了選舉，和民進黨團一搭一唱，把責任推給別人，企圖轉移焦點。

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