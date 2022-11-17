影╱王世堅挺誰引軒然大波 陳時中力挺：尊重他任何決定

民進黨台北市議員王世堅今天下午澄清，表示自己沒說「支持陳時中、票投黃珊珊」，他是民進黨的公職，支持黨的候選人，所以支持陳時中。民進黨台北市長候選人陳時中今下午受訪表示，王世堅有個人立場，他一直都很努力，也得到社會相當大支持，對他任何決定都尊重。

有媒體報導，王世堅昨接受專訪，說「支持民進黨候選人陳時中，但票留給黃珊珊」，意外引起軒然大波；王世堅今天下午受訪澄清，他從未說過這句話，批側翼網軍修理黃珊珊、困擾陳時中，莫名其妙。

陳時中下午到台中，與同黨台中市長候選人蔡其昌、基隆市長林右昌同台，一起掃街拜票。行程前受訪，被媒體問到此事，陳時中說，王世堅有個人立場，他一直都很努力，也得到社會相當大支持，對他任何決定都尊重。

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