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影╱張善政批月票納台鐵被交通部否決 林佳龍：見笑轉生氣

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林佳龍表示若要反對1200月票案就提出另外替代方案，不是現在酸言酸語見笑轉生氣。記者李定宇／攝影
林佳龍表示若要反對1200月票案就提出另外替代方案，不是現在酸言酸語見笑轉生氣。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今早陪同國民黨桃園市長候選人張善政到桃園龜山市場拜票，張善政提及民進黨推出的1200元月票案，表示在林佳龍擔任交通部長時將台鐵與國道客運納入被否決，誰真正照顧雙北通勤居民非常清楚。林佳龍對此表示，曾邀集新北市交通局長討論整合被否決，認為張善政見笑轉生氣。

張善政今表示，新北跟桃園是共同生活圈，藍營推出1280元月票擴充至北北基桃，民進黨北北基桃4位市長候選人加碼喊1200元。林佳龍擔任交通部長時否決納入台鐵與國道客運，這是過去例證誰真正照顧雙北通勤居民。

新北市長候選人林佳龍下午至三峽掃街，他說，擔任交通部長時協助台鐵加入敬老愛心卡，但台鐵刷卡系統很複雜，台鐵是全國性運輸系統，付款清分有其高難度，因此當時召集會議要求各縣市交通局長到交通部，但侯市府交通局長反對加入整合，但整合仍持續推動，所以台鐵經過兩三年規劃設計，今年底就可以讓進出台鐵票證系統可以刷卡，這就是整體台灣通。

林佳龍說，而首都通包括北北基桃千萬人口，中南部也可以推動，行政院很清楚要支持，交通部長王國材也支持補助配合款，中央、地方一起合作。但現在看到朱立倫、張善政、侯友宜見笑轉生氣，過去不願參加、打人喊救人，很多地方需要台鐵、國道客運，這次民進黨推出具體可行整合方案，對手卻沒有提案，要不要參加他們(藍營)有點尷尬。

他說，藍營說綠營是在擋首都通，因此大眾須好好了解，也請自己團隊公布文件，可以很清楚交通部一直在支持，只是要配套，像新北只能刷30塊錢、 我們是所有1200塊可以用，但他們怕市民使用，因為使用越多付款越多，中央政策全國一次多元載具整合，選前促成政策落實。

林佳龍呼籲，請朱立倫、侯友宜、張善政，要嘛加入，若要反對就提出另外替代方案，不是現在酸言酸語見笑轉生氣，認為這政策對國民黨產生很大壓力，因為市民都支持，可以請市民投票是否支持1200元搭乘公共運輸吃到飽，若是投林佳龍，不然藍營就跟進，認為公共政策討論要有政策性。

2022大選 桃園市長 張善政 新北市長 林佳龍

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