饒慶鈴縱谷車隊掃街 劉櫂豪推賴清德懇託影片

選戰倒數衝刺，拚連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，今天安排車隊到台東縱谷掃街拜票；民進黨候選人劉櫂豪則公布副總統賴清德透過影片的真情推薦。

饒慶鈴競選總部發布新聞稿，饒慶鈴一早與團隊至台東縱谷池上、海端、關山、鹿野進行車輛掃街拜票，首站抵達池上鄉，不少民眾大老遠聽見饒慶鈴戰車及宣傳車輛聲音，站在巷口或農田道路旁邊等候，還有熱情村民準備好鞭炮來「讚」聲，呼喊「凍選！凍選！加油！」

饒慶鈴說，今年9月17日、18日發生的關山、池上地震，為減輕受災鄉親負擔，立即引進台積電與慈濟資源修復受損房舍；另外包含興建池上多元照顧中心，爭取新台幣1.4億元將在關山興建住宿式長照機構；增建關山消防分隊、設置鹿野高救隊、重建瑞豐派出所，提升救災救護能量；另外整合局處突破法規解決了關山親水公園20年土地問題，爭取2000萬完成入口意象改善補強自行車道等；協助鹿野打造紅烏龍品牌，輔導茶園成為示範店家，成為全國第一個與故宮合作推出聯名商品的縣市。

明天前總統馬英九也將再次到台東進行助講懇託行程，下午在東海岸長濱鄉、成功鎮、東河開講；晚上在卑南鄉、台東市開講，歡迎民眾一起來支持有魄力、有執行力及做事實在、用人唯才的饒慶鈴。

劉櫂豪除了掃街拜票行程外，也公布副總統賴清德推薦劉櫂豪的影片。

劉櫂豪「造好新台東基地」表示，10月30日劉櫂豪縣長競選總部成立大會現場氣勢高昂，邀請總統和副總統前來台東演說，民眾感受非常有渲染力，希望能把支持劉櫂豪的感動與熱情分享給更多好朋友。劉櫂豪競選團隊今天特別發布賴清德真情推薦劉櫂豪的演說影片，盼大家全力分享影片，讓賴副總統的真情推薦擴散出去，讓更多人感動。

賴副總統在影片上拜託鄉親，要支持在這塊土地長大，所有感情、生命都付出在這塊土地的劉櫂豪，真情流露的誠懇推薦現場感動許多鄉親，大家都熱情高呼要讓劉櫂豪凍蒜，一起改變台東，一起造好新台東。

賴副總統特別強調，劉櫂豪對於這塊土地的付出，當選立委以來，念茲在茲就是建設家鄉，爭取了南迴公路拓寬、南迴鐵路電氣化、花東鐵路全線雙軌化，以及爭取社會住宅，台東醫院成功分院設洗腎中心等政績；劉櫂豪更自掏腰包，連續舉辦了8屆愛台東夢想計畫，幫助50組以上年輕人在台東實現夢想，讓年輕人為這塊土地發揮創意與想像力；劉櫂豪有一顆熾熱、溫暖以及充滿理想的心，拜託各位鄉親，一起來團結力量讓劉櫂豪當選縣長，造好新台東。

劉櫂豪表示，賴副總統的真情演講，現場感動許多鄉親，也盼望所有支持者能夠協助分享，讓賴副總統的演講被更多人知道，每個人都是不可或缺的力量，有信心只要大家團結努力，一定可以改變台東，創造歷史，成為光榮台東人。

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