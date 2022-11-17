快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友不解新竹市長選舉討論度超高原因 眾人指一關鍵：新竹太有錢了

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市長選戰三腳督，左起為高虹安、沈慧虹、林耕仁。本報資料照
新竹市長選戰三腳督，左起為高虹安、沈慧虹、林耕仁。本報資料照

選戰倒數9天，各縣市選舉話題持續發酵，而今年除了直轄市六都外，新竹市長「三腳督」之爭關注度也相當高。近日網友有感於過去新竹明明沒什麼討論度，這次選舉的新聞卻特別多，因此在PTT發文詢問有沒有特殊原因。

該名網友表示，不知道有沒有人做過統計，總覺得今年選舉新竹的新聞特別多，「是錯覺，還是真實的啊？！以前新竹感覺都沒啥人關注的說>< 有沒有卦呀？」

留言網友紛紛指出，棒球場門和近日被爆出的6年未完工關埔國小都成了選民關注的焦點：「12億球場，16億小學」、「新竹到底多有錢，不敢想像」。

除了兩項要價不斐的建設鬧得沸沸揚揚，有網友指出綠營在新竹市長選戰「選情告急」也是關鍵：「問民進黨啊，從論文抄襲瞎挺，12億球場打兩場到全黨打一人」、「選情告急，黨不能再輸，輸不起了」、「因為其他市民進黨沒希望了所以只拉還有希望的來打」。

另外，也有不少人指出新竹的「秘寶」浮現了，並表示「水很深」：「有不可告人的事」、「新竹風很大水很深」、「全黨都要守下新竹，不覺得很熱鬧有趣嗎」。

2022大選 新竹市選舉 高虹安 林耕仁 沈慧虹

延伸閱讀

竹中竹女模擬投票選新竹市長 結果出爐「她」輾壓出線

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

只有5萬事務費！「為什麼那麼多人想選里長？」網一句話揭真相

三重疏洪道「限速僅30」 男子超速16公里被罰直喊冤

相關新聞

李忠庭畏罪潛逃？柯文哲：就算我是他媽媽也不見得知道

民進黨立委何志偉昨爆料高虹安男友李忠庭已出國，並質疑他畏罪潛逃。台北市長柯文哲中午在內湖進行民眾黨18歲公民權街頭宣講受...

獨／二度遭跟車憂人身安全 高虹安今急奔竹市警局報案

新竹市長選戰選情激烈，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天早上赴新竹市警局報案，表示最近夜間遭到跟車，因為已經是第二次，不知對...

港都之戰4候選人選舉公報比一比 他學歷政見空白保持神祕感

九合一選舉即將在11月26日投票，高雄市民近期陸續收到選舉公報等文件，檢視4名市長候選人公報上政見欄資訊，拚連任陳其邁、...

鄭文燦、鄭運鵬與郭哲文集團共生？市府：惡意連結 告！

國民黨文傳會今天上午召開 「泛英系涉及詐騙洗錢集團 鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會，桃園市議員候選...

高虹安混用助理惹議？柯文哲：國家機器動得太厲害

民眾黨新竹市長候選人高虹安混用助理引發爭議，針對助理「混用」問題，民眾黨主席、台北市長柯文哲中午在內湖進行18歲公民權街...

選前黃金周 沈慧虹號召電話催票、車掃比5號、青年返鄉

距離新竹市長選舉投票只剩8天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉辦「選前黃金周」記者會，公開倒數8天每日行程。現場也播出催...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。