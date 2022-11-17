聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友不解新竹市長選舉討論度超高原因 眾人指一關鍵：新竹太有錢了
選戰倒數9天，各縣市選舉話題持續發酵，而今年除了直轄市六都外，新竹市長「三腳督」之爭關注度也相當高。近日網友有感於過去新竹明明沒什麼討論度，這次選舉的新聞卻特別多，因此在PTT發文詢問有沒有特殊原因。
該名網友表示，不知道有沒有人做過統計，總覺得今年選舉新竹的新聞特別多，「是錯覺，還是真實的啊？！以前新竹感覺都沒啥人關注的說>< 有沒有卦呀？」
留言網友紛紛指出，棒球場門和近日被爆出的6年未完工關埔國小都成了選民關注的焦點：「12億球場，16億小學」、「新竹到底多有錢，不敢想像」。
除了兩項要價不斐的建設鬧得沸沸揚揚，有網友指出綠營在新竹市長選戰「選情告急」也是關鍵：「問民進黨啊，從論文抄襲瞎挺，12億球場打兩場到全黨打一人」、「選情告急，黨不能再輸，輸不起了」、「因為其他市民進黨沒希望了所以只拉還有希望的來打」。
另外，也有不少人指出新竹的「秘寶」浮現了，並表示「水很深」：「有不可告人的事」、「新竹風很大水很深」、「全黨都要守下新竹，不覺得很熱鬧有趣嗎」。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言