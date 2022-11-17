網友不解新竹市長選舉討論度超高原因 眾人指一關鍵：新竹太有錢了

選戰倒數9天，各縣市選舉話題持續發酵，而今年除了直轄市六都外，新竹市長「三腳督」之爭關注度也相當高。近日網友有感於過去新竹明明沒什麼討論度，這次選舉的新聞卻特別多，因此在PTT發文詢問有沒有特殊原因。

該名網友表示，不知道有沒有人做過統計，總覺得今年選舉新竹的新聞特別多，「是錯覺，還是真實的啊？！以前新竹感覺都沒啥人關注的說>< 有沒有卦呀？」

留言網友紛紛指出，棒球場門和近日被爆出的6年未完工關埔國小都成了選民關注的焦點：「12億球場，16億小學」、「新竹到底多有錢，不敢想像」。

除了兩項要價不斐的建設鬧得沸沸揚揚，有網友指出綠營在新竹市長選戰「選情告急」也是關鍵：「問民進黨啊，從論文抄襲瞎挺，12億球場打兩場到全黨打一人」、「選情告急，黨不能再輸，輸不起了」、「因為其他市民進黨沒希望了所以只拉還有希望的來打」。

另外，也有不少人指出新竹的「秘寶」浮現了，並表示「水很深」：「有不可告人的事」、「新竹風很大水很深」、「全黨都要守下新竹，不覺得很熱鬧有趣嗎」。

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