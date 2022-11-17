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王世堅否認要投黃珊珊 痛罵王浩宇「既被罷免、回去當你的太監」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅下午受訪，澄清專訪中絕對沒說支持陳時中，票投黃珊珊，絕對沒有，他痛駡側翼網軍是太監。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅下午受訪，澄清專訪中絕對沒說支持陳時中，票投黃珊珊，絕對沒有，他痛駡側翼網軍是太監。記者楊正海／攝影

有媒體報導民進黨台北市議員王世堅昨受訪時聲稱支持民進黨候選人陳時中，但票留給黃珊珊，以致飽受網軍攻擊。王世堅下午受訪，澄清專訪中絕對沒說支持陳時中，票投黃珊珊；他也痛批側翼網軍，講到激動時抱拳，點名被罷免的議員王浩宇，「既然被罷免，請他閉嘴，回去當他的太監。」

王世堅指出，支持陳時中、票投黃珊珊，他絕對沒有講，沒人會這樣講的話，除非人格分裂，心理有問題，他說的非常清楚告訴所有親戚朋友支持者，他的組織動員宣傳，都在都幫陳時中拉票，因為他是民進黨的公職，理當替民進黨提名的候選人拉票支持宣傳，這是政黨政治。

王世堅說，這幾個月來，他幫陳時中，這是無庸置疑的，專訪中他說欠黃珊珊一次，因7年前提案，對大巨蛋解約接管時，對抗惡勢力財團，她第一個連署，一讀二讀時也聲援，為他的提案講話，「我欠她一次」，他了解黃珊珊正直清廉勇敢強韌的人格特質，應當非常有資格參選市長，當然私下會支持她，但黨有提名候選人，他支持黨的候選人，所以他還是支持陳時中。

王世堅指出，有媒體刻意報導錯誤，所以側翼網軍又出動了，「污衊糟踏我，電話部隊來包圍我」就像這半年來做的，當初沒有連署的議員有哪幾位？請勇敢站出來，王世堅坐不改姓行不改名，「隨時來找我」先前發動側翼網軍，在媒體說要開除王世堅，「請問你黨籍幾年？」

王世堅愈講愈氣說，「來找我啊，這些孬貨，策動側翼網軍，一天到晚騷擾我，希望能摧毀我團隊的心智」這些傢伙也在摧毀別人，民進黨不是這樣的，民進黨不需要這些側翼網軍，這些側翼網軍請滾開，背後有老闆，別以為派系大就欺負人，說實在話，選民會看清楚，會揪出利益集團 ，「惡劣，這些傢伙，我對抗惡質財團時你在哪裡？」

王世堅還嗆，這些人夠膽出來，不要再發動電話部隊，每天數十通電話，從他服務處、他的辦公室，甚至打到他家去 ，「莫名其妙，夠膽你出來啊，你們有媒體，就這樣造謠來攻擊我，我參與民主運動與本土運動，遠比你早」。

王世堅指出，他外祖父在228英勇對抗惡劣政權，英勇犧牲，可以去查查看，「你們沒資格，側翼網軍閃一邊去」。

至於媒體問王世堅，前議員王浩宇在臉書分享新聞報導標題，底下留言一整串則是狂罵王世堅，王世堅又發怒反嗆，已經被罷免的議員，安靜點，閃一邊去，「太監啦，太監才會幹那種事。」

王世堅說，台灣是光明磊落的社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳，側翼網軍也攻擊黃珊珊，莫名其妙，支持陳時中有必要糟踏黃珊珊嗎？她一家英勇貢獻台灣這麼多，她哥哥參謀總長退役，現在主持國艦國造，請問小英總統，攻擊黃珊珊什麼？說她不抗中保台嗎？這些傢伙夠了，抗中保台是側翼網軍的專利特權嗎？既然被罷免的請他閉嘴，回去當他的太監。

2022大選 台北市長 黃珊珊 王世堅 王浩宇

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