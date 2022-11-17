王世堅否認要投黃珊珊 痛罵王浩宇「既被罷免、回去當你的太監」

有媒體報導民進黨台北市議員 王世堅 昨受訪時聲稱支持民進黨候選人陳時中，但票留給 黃珊珊 ，以致飽受網軍攻擊。王世堅下午受訪，澄清專訪中絕對沒說支持陳時中，票投黃珊珊；他也痛批側翼網軍，講到激動時抱拳，點名被罷免的議員 王浩宇 ，「既然被罷免，請他閉嘴，回去當他的太監。」

王世堅指出，支持陳時中、票投黃珊珊，他絕對沒有講，沒人會這樣講的話，除非人格分裂，心理有問題，他說的非常清楚告訴所有親戚朋友支持者，他的組織動員宣傳，都在都幫陳時中拉票，因為他是民進黨的公職，理當替民進黨提名的候選人拉票支持宣傳，這是政黨政治。

王世堅說，這幾個月來，他幫陳時中，這是無庸置疑的，專訪中他說欠黃珊珊一次，因7年前提案，對大巨蛋解約接管時，對抗惡勢力財團，她第一個連署，一讀二讀時也聲援，為他的提案講話，「我欠她一次」，他了解黃珊珊正直清廉勇敢強韌的人格特質，應當非常有資格參選市長，當然私下會支持她，但黨有提名候選人，他支持黨的候選人，所以他還是支持陳時中。

王世堅指出，有媒體刻意報導錯誤，所以側翼網軍又出動了，「污衊糟踏我，電話部隊來包圍我」就像這半年來做的，當初沒有連署的議員有哪幾位？請勇敢站出來，王世堅坐不改姓行不改名，「隨時來找我」先前發動側翼網軍，在媒體說要開除王世堅，「請問你黨籍幾年？」

王世堅愈講愈氣說，「來找我啊，這些孬貨，策動側翼網軍，一天到晚騷擾我，希望能摧毀我團隊的心智」這些傢伙也在摧毀別人，民進黨不是這樣的，民進黨不需要這些側翼網軍，這些側翼網軍請滾開，背後有老闆，別以為派系大就欺負人，說實在話，選民會看清楚，會揪出利益集團 ，「惡劣，這些傢伙，我對抗惡質財團時你在哪裡？」

王世堅還嗆，這些人夠膽出來，不要再發動電話部隊，每天數十通電話，從他服務處、他的辦公室，甚至打到他家去 ，「莫名其妙，夠膽你出來啊，你們有媒體，就這樣造謠來攻擊我，我參與民主運動與本土運動，遠比你早」。

王世堅指出，他外祖父在228英勇對抗惡劣政權，英勇犧牲，可以去查查看，「你們沒資格，側翼網軍閃一邊去」。

至於媒體問王世堅，前議員王浩宇在臉書分享新聞報導標題，底下留言一整串則是狂罵王世堅，王世堅又發怒反嗆，已經被罷免的議員，安靜點，閃一邊去，「太監啦，太監才會幹那種事。」

王世堅說，台灣是光明磊落的社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳，側翼網軍也攻擊黃珊珊，莫名其妙，支持陳時中有必要糟踏黃珊珊嗎？她一家英勇貢獻台灣這麼多，她哥哥參謀總長退役，現在主持國艦國造，請問小英總統，攻擊黃珊珊什麼？說她不抗中保台嗎？這些傢伙夠了，抗中保台是側翼網軍的專利特權嗎？既然被罷免的請他閉嘴，回去當他的太監。

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