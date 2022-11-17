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網傳「選舉有作弊程式」中選會再嚴正駁斥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中選會今再度予以嚴正駁斥，並說明相關不實貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉，也須負起相關法律責任。圖／中選會提供
中選會今再度予以嚴正駁斥，並說明相關不實貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉，也須負起相關法律責任。圖／中選會提供

投票倒數，近日網路社群媒體等又流傳有關選務的錯誤資訊。中選會今再度予以嚴正駁斥，並說明相關不實貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉，也須負起相關法律責任。

相關謠言例如「今年縣市長選舉在野黨和候選人要小心作弊程式」、「2020年總統大選4點10分開票就開了999萬票，被發現有作弊程式」、「現在司法被民進黨控制，檢察官不敢查作弊程式，所以在野黨和候選人要預防作弊程式」等。

中選會指出，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，且各投開票所開完票後，也會派專人將投開票所報告表送至各選務作業中心進行登錄作業，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心。

中央選情中心將即時彙計各直轄市、縣市選務作業中心計票情形，並提供國內外媒體即時計票統計資訊並同步於中選會官網直播，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施。

中選會表示，選務是由中選會及地方選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員為主兼辦之，且全國各地選務人員均奉公守法依法辦理選務外，有關選務的辦理，更有完整的公開開票的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由主要政黨或候選人依法推派，也都參與整個監票作業。

中選會說，此類錯誤資訊、謠言耳語一再出現，目的是為企圖混淆民眾視聽，請國人切勿聽信，更不要傳播，中選會、地方選委會，以及直轄市地方政府、鄉鎮市公所等兼辦選務人員，都是秉持公正、公平、公開的立場，依法嚴謹辦理選務。

2022大選 投票 中選會

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