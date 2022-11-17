高虹安、林耕仁接連批評竹市府 沈慧虹：對手選情告急

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天受訪，被問到對手民眾黨高虹安昨指許多市民說她被打得那麼淒慘，會不會新竹市有所謂大秘寶？國民黨林耕仁也在批市政建設一直追加預算，沈回應，這是對手「選情告急」手段，如果2名候選人有任何證據歡迎提告。

選戰倒數9天，沈慧虹陸戰馬不停蹄，今天早上到中和路周邊市場拜票，沿途受到不少攤商熱烈歡迎，紛紛舉起5號手勢加油打氣；今天下午3點展開光榮車隊掃街，邀來立委林楚茵一起陪同。

沈慧虹說，自己和林智堅前市長予市府團隊，過去8年執行超過千項建設，都是希望讓新竹市有更好生活，而市政建設每一筆經費都經過議會通過，有嚴格的行政法規程序與控管、層層把關，對手兩名候選人不熟市政，也請不要惡意抹黑，抹煞公務同仁的努力。

另，有媒體報導民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年赴北機站交「吹哨者們」資料，北機站已報請北檢指揮偵辦。沈慧虹對此表示，高虹安做這麼多不公義的事情，相信吹哨者們會陸續站出來，奉勸高虹安應該懸崖勒馬、以誠實為上策。

沈慧虹認為，高虹安對於自己涉貪與慣老闆的事情，始終說不清楚，不該藉由抹黑，來刻意轉移焦點。 民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天受訪談對手高虹安。圖／沈慧虹競選辦公室提供 民進黨新竹市長候選人沈慧虹今到中和路周邊市場拜票。圖／沈慧虹競選辦公室提供 民進黨新竹市長候選人沈慧虹今到中和路周邊市場拜票。圖／沈慧虹競選辦公室提供

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