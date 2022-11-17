選舉倒數！「5+n」上路 11月21日後通報確診將無法出門投票
疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。
指揮中心宣布，14日起確診者隔離期縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門，差別僅在於是否要進行「自主健康管理」。其中，n代表「0到7」的任何天數，確診者隔離完5天後，第6天即為解除隔離日，快篩陰性可外出，且後面就不用自主健康管理；若一直測出陽性仍可外出，但須遵守自主健康管理規則。
九合一大選投票將在26日登場，依照防疫規定，將選舉日往前推5天，若為21日過後才通報確診的民眾，將喪失出門投票權利，而小兒科醫師林應然也擔心，表示民眾習慣的是「7+7」，現在突然間改成「5+n」，很多人可能沒有常在看電視報紙，可能不知政策已經改變，一般來說應該至少要1個禮拜過後，民眾才會了解。
除此之外，7日起也已取消多處場所的疫苗3劑令，包含COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬業場所及24類場所工作人員。但若在工作或活動期間仍出現疑似確診症狀，仍須戴上口罩並快篩。
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言