選舉倒數！「5+n」上路 11月21日後通報確診將無法出門投票

疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。

指揮中心宣布，14日起確診者隔離期縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門，差別僅在於是否要進行「自主健康管理」。其中，n代表「0到7」的任何天數，確診者隔離完5天後，第6天即為解除隔離日，快篩陰性可外出，且後面就不用自主健康管理；若一直測出陽性仍可外出，但須遵守自主健康管理規則。

九合一大選投票將在26日登場，依照防疫規定，將選舉日往前推5天，若為21日過後才通報確診的民眾，將喪失出門投票權利，而小兒科醫師林應然也擔心，表示民眾習慣的是「7+7」，現在突然間改成「5+n」，很多人可能沒有常在看電視報紙，可能不知政策已經改變，一般來說應該至少要1個禮拜過後，民眾才會了解。

除此之外，7日起也已取消多處場所的疫苗3劑令，包含COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬業場所及24類場所工作人員。但若在工作或活動期間仍出現疑似確診症狀，仍須戴上口罩並快篩。

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