萬人造勢與公辦政見會撞期 謝國樑趕場：只能說巧合啦

國民黨基隆市長候選人謝國樑今晚籌辦萬人造勢活動，與公辦政見會撞期。謝今天說，只能說很巧合啦。他不願意放棄跟選民發表政見的機會。所以會先出席政見會，再趕到造勢會場。

基隆市選委會副總幹事鄭錦濃說，市選委會籌辦選務工作，一定秉持選務中立、行政中立。公辦政見會日期是在9月20日召開的第285次委員會議，提案表決通過。第1場次11月17日晚上7點，第2場次22日晚上7點，地點在吉隆有線電視公司，並在9月26日公告會議紀錄內容。

謝國樑今晚7點30分在樂一路原「麵粉廠」，舉辦「相信、溫暖、有愛」團結勝利大會，邀請前總統馬英九、台北市議員候選人王鴻薇、新北市長候選人侯友宜、總統府前副秘書長羅智強先後站台助講。謝國樑預計晚上8點30分致詞，壓軸來賓是前高雄市長韓國瑜，晚上8點40演講為謝造勢。

媒體今天上午詢問謝國樑對造勢活動和公辦政見會撞期的看法。謝先嘆了一口氣，表示10月中決定造勢活動的日期，並開始對外面宣傳。一個好的萬人造勢場合，準備起來要超過1個月，但是卻在11月3日收到選委會2日發出的公文，表示17日晚上要辦政見發表會，「我們只能說很巧合啦」，但是選民自有公斷。

謝國樑說，這次他就是正面、乾淨的選舉，就像他所有的看板，全部都是正規，而且貼在建物上。對比對手的小動作，他覺得只要有一個信念，就是正派、正向、合法去做，我相信選民會認同，而且給予支持。

謝國樑說，在收到選委會11月2日發出的公文前，他沒有收到任何的口頭或電話詢問，11月3日才收到通知17日晚上要辦政見發表會的公文。他曾經也好好思考過這個問題，因為萬人大造勢畢竟是很重要，可是他也不願意放棄一個正式跟選民發表政見的機會，所以他會到公辦政見發表會場，盡他最大的力量，發表他對市民的政見後，再趕到造勢會場。 基隆市選委會9月20日決議11月17日、22日舉辦公辦政見會，並在9月26日公告會議紀錄。圖／取自基隆市選委會網站

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