高虹安遭輿論猛攻！發言人籲勿妖魔化 柯文哲批綠簡直「抄家滅族」

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日深陷許多風波，16日晚間在臉書與柯文哲直播時，柯文哲說民進黨攻擊高虹安已經到「抄家滅族」的程度，表示從沒預測到她會面臨這麼大的攻擊，大約是「7、8個MG149事件」的程度，並在直播中稱讚高虹安「耐打程度」沒比自己差。

16日晚間高虹安在臉書與柯文哲直播，面對近日風波，柯文哲先是向高虹安道歉，表示「前幾天看你那樣，我都覺得好對不起你」，讓高虹安一時愣住，而柯文哲接著回應，高虹安現在和住院那個樣子差很多，那時候她「一副快要掛掉的樣子」，現在這樣讓他安慰許多。

面對近日的人頭助理、資策會等風波，柯文哲也表示，從未想到高虹安會受到如此大的攻擊，自己當年面臨一個MG149案就已經心情不平衡，但高虹安卻是面臨7、8個MG149的等級，已經到「抄家滅族」程度，但他也稱讚高虹安「耐打程度」沒比自己差。

競辦發言人徐千晴也在直播中談到，有人詢問高虹安是否會在家裡哭，徐千晴表示，她直覺反應「這根本就不可能」，其實高虹安反應相當平靜，且澄清高虹安就是一個正常的人，也是有喜怒哀樂、有情緒的人，因此呼籲「大家不要妖魔化她，好嗎？」。

高虹安也表示，自己在看電視或看手機的時候，發現很多人會妖魔化她，講得很難聽，甚至是用很多醜圖霸凌，但當真的走出去到街上時，還蠻多支持者會給予溫暖，讓她感覺很療癒。

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