曝陳時中接部長前赴中投資醫療生意 藍委：綠能你不能

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流。國民黨立委林思銘指出，陳時中強調自己有抗中保台DNA，但在就任衛福部長一個多月前，就帶團隊到中國大陸投資醫療生意，還跟共產黨官員交流對話。

林思銘批評，民進黨選舉時和網軍除了抹紅，還會做什麼？陳時中滿嘴抗中保台，但卻在服公職前到對岸大賺人民幣，這就是「綠能你不能」的雙重標準。

國民黨立委李德維指出，兩岸交流本屬正常，但民進黨為了選舉不斷抹紅別人，把兩岸交流當成一文不值，而國民黨台北市長候選人蔣萬安因在矽谷當律師時，事務所有接中國大陸案子，就被民進黨強力檢驗，他也要請對方用相同標準，檢驗陳時中到對岸的行為。

國民黨立委林奕華指出，抹紅、雙標已成為民進黨日常，陳時中2017年2月就任衛福部長，而就任前陳時中當北醫大董事時，2015年和李惠利醫院開始合作，2016年12月陳時中本人也到對岸去和該醫院合作，該醫院內有寧波市衛生委員會官員等黨組織，陳時中公開說自己「有抗中保台DNA」，根本就是「假抗中」。

李德維也表示，看陳時中飛到寧波當地的照片，陳時中和寧波市衛生委員會的共產黨官員畫面融洽「難道不是兩岸一家親？」，請問陳時中去交流時，是不是抗中DNA還沒生出來？跟中國官員喝酒聊天時，抗中DNA又在哪裡？還是當了部長和候選人後，抗中DNA才生出來？請陳時中出來面對，交代清楚到對岸做了什麼。 國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流，還合影留念。圖／國民黨團提供 國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流，該院內有共產黨官員組織。圖／國民黨團提供 國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流。圖／國民黨團提供

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