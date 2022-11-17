整理包／選舉日什麼不該做？1126投票注意事項 未遵守恐遭罰500萬

九合一大選即將在11月26日舉行，選舉人當天除了一定要攜帶身分證、印章以及投票通知單才可以順利投票，除此之外，仍有許多注意事項需要遵守，若不慎違反相關規定可能遭罰500萬，甚至面臨牢獄之災。

許多人都會在社群媒體平台轉傳資訊，無論是在FB、IG等處，都可以看見大家對政治的討論，但若內容涉及助選就可能觸法。根據《公職人員選舉罷免法》第56條指出，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，該法第110條也指出，若違反56條規定者，將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰緩，且經制止不聽者，按次連續處罰。

中選會也曾於2011年時發文提醒，選舉日當天如有拉票、散發傳單、傳送簡訊、重新張貼、懸掛或豎立標語、旗幟、使用宣傳車輛或擴音器、提供選民茶水服務、穿著候選人競選背心於投票所附近徘徊不去等情事，應已構成所謂「競選或助選活動」，觸犯了《公職人員選舉罷免法》第56條。

為避免觸犯《公職人員選舉罷免法》第56條，當天也應避免做出代表2號的「Ya」或代表3號的「OK」等手勢，以免招人誤會，過去在高雄市左營區就曾有里長對選民「比食指」被認為在暗示投1號，最終遭高雄市選委會依法裁罰50萬元。

投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾者，恐違反《公職人員選舉罷免法》第65條，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

現在人人手一機，也經常有網紅拍攝自己的生活紀錄，難免會想記錄下投下神聖一票的時刻，然而這個行為恐怕將觸犯《公職人員選舉罷免法》第65條，內容提到，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，違反者將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

根據《公職人員選舉罷免法》第64條，若在選舉票上作出以下行為，你的神聖選票恐怕就會成為廢票：

一、圈選二政黨或二人以上。

二、不用選舉委員會製發之選舉票。

三、所圈位置不能辨別為何政黨或何人。

四、圈後加以塗改。

五、簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。

六、將選舉票撕破致不完整。

七、將選舉票污染致不能辨別所圈選為何政黨或何人。

八、不加圈完全空白。

九、不用選舉委員會製備之圈選工具。

投票過程中不小心蓋錯人，想要撕毀選票可以嗎？根據《公職人員選舉罷免法》第110條指出，故意撕毀選舉票，或將選舉票以外之物投入票匭者，可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰。因此千萬不可將選票撕毀，以免荷包大失血。

若想把選票當紀念品，帶回家可以嗎？根據《公職人員選舉罷免法》第108條所定，若選民將選舉票攜出場外，將處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1.5萬元以下罰金，因此千萬不要把選票私帶回家，以免惹得牢獄之災上身。

《公職人員選舉罷免法》第65條中提到，在投票所喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經監察人員制止後，仍舊不聽勸者，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

為避免以上情事發生，投票所附近也都會有警力全程錄影，提醒民眾在投票日當天避免觸法，以免荷包大失血，得不償失。

商品推薦