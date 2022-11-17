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新北綠優勢區 侯友宜、林佳龍肉搏戰

聯合報／ 記者李成蔭張睿廷游明煌邱瑞杰／連線報導
新北市長選舉候選人，國民黨侯友宜（左圖）、民進黨林佳龍（右圖）。圖／聯合報系資料照片
新北市長選舉候選人，國民黨侯友宜（左圖）、民進黨林佳龍（右圖）。圖／聯合報系資料照片

選戰關鍵倒數，新北市長選舉轉趨激烈，藍綠在選前之場地等不斷攻防，陸戰也在綠營4年前選舉優勢地區肉搏，全力衝刺選票。兩人近日常在同區拜票，雙方競辦聲稱是剛好碰上，但地方認為拔樁、固樁意味濃。

侯友宜請假參選後，他和林佳龍不約而同選在綠營票倉三重和蘆洲攻防，前天雙方先在北海岸三芝及石門，昨天則在東北角瑞芳，今天同時到桃園，有行程前後甚至只差半小時。

2018年新北市長大選，新北29個行政區中，侯友宜在三重、蘆洲、石碇、坪林、貢寮5區的得票數輸給對手蘇貞昌，近期侯友宜先攻三蘆，近日又進擊東北角等地，都是當年票數落後的地方。

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕說，林行程滿檔，都配合地方協調適當的時間，行程至少1、2周前就要確認，並提早公布在臉書上，不可能為侯友宜而更改行程，也不會刻意避開。侯友宜選舉辦公室也說，活動都是早先就安排好的，只是剛好碰上。敵對的雙方忽然出現默契。

兩人昨天不約而同造訪瑞芳第一市場掃街，一前一後僅隔約半小時，路線幾乎完全重疊。綠營地方人士表示，林佳龍在立委賴品妤、前立委陳朝龍陪同下掃街，不少民眾及攤商熱情回應，市場自治會長連秋香、總幹事魏淑雲也迎接，送上蔥蒜、菜頭、粽子祝福「凍蒜」。但在地議員林裔綺未出現。

國民黨新北市議員候選人蕭敬嚴說，侯友宜有高人氣，現場民眾及攤商相當熱情問候，更有超過十攤攤商送上吉祥物，最重要是有多里里長、地方社團成員都出來迎接。

林裔綺回應，早早就排定秀崎山紫雲宮宮慶大典，她是主典者不得不出席，改由團隊陪同，本安排結束後一同掃街，但因下大雨行程改變，就沒有再前往。

侯友宜昨天也到基隆陪國民黨市長候選人謝國樑冒雨掃街，號召選民支持北北基桃國民黨4候選人，選後共同建設千萬人的生活圈。侯說，基隆跟新北市是共同生活圈，在觀光休閒產業和東北角緊密結合，未來在汐東線和基隆捷運的介接上一起合作，TOD開發計畫新北和基隆要並肩作戰。

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

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