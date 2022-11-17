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黃珊珊送書秀政績 陳時中回無創新

聯合報／ 記者徐偉真鍾維軒林縉明／台北報導
黃珊珊競總發言人李昀蓁（左）拜會陳時中競選總部並贈送黃珊珊簽名書，陳時中競總發言人林聿禪（右）也回贈陳時中的簽名書與政策文宣。圖／陳時中競辦提供
黃珊珊競總發言人李昀蓁（左）拜會陳時中競選總部並贈送黃珊珊簽名書，陳時中競總發言人林聿禪（右）也回贈陳時中的簽名書與政策文宣。圖／陳時中競辦提供

民進黨台北市長候選人陳時中批無黨籍候選人黃珊珊3年副市長任內市政幾乎停擺，連副市長的即戰力都沒有，黃珊珊昨派人送她新書「城市‧程式」給陳時中，要陳好好看看3年做多少事，陳時中則回，書中沒看到什麼新創的想法。

陳時中前天接受專訪說，黃珊珊當21年市議員，對台北市政相當了解，但在3年副市長任內市政幾乎停擺，連副市長的即戰力都沒有。

黃珊珊昨上午說，陳時中若不知道她在副市長任內做了什麼事，她近期出了一本新書「城市‧程式」，她已在扉頁簽好名，送到陳時中競選辦公室，讓陳時中知道她在副市長任內做了什麼事，「請他可以好好看一看」。至於為何不親送？黃珊珊則說因為她很忙。

黃珊珊說，陳時中不知道，「柯P新政」書中台北市研考會全部列管，99.9%全部做完，只有一個目前沒有達到的是live house，明年會完成，如果陳時中還在看柯P新政，她可以給他看「珊珊新政」。

黃珊珊競總發言人李昀臻下午便到陳時中競選總部送書，由陳競辦發言人林聿禪接待，並回贈「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」與政策文宣，彼此都邀對方來競總走一走。

相較發言人彼此相談甚歡，陳時中仍隔空交火指出，書中表達的意思，看起來比較像是一個CEO的執行者，沒看到什麼新創的想法，但像是大家關心的都更、社宅都比較少，有著墨的就是執行面，選市長最重要的還是政策面。

陳時中說，柯文哲在做的事情一成不變，誰當市長都能有即戰力，因結構就在那，若想要改變，黃現在才提出來，為何3年前沒有這樣的即戰力，要選舉時才有？

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中 柯文哲

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