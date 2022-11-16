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高虹安提模擬投票結果 竹市選委會：若有收到檢舉依法辦理

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安。記者張裕珍／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安。記者張裕珍／攝影

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，有網友留言指有違反選罷法疑慮。新竹市選舉委員會今晚指出，尚未收到符合具名要件的檢舉案，若有收到將查證，後續依法辦理。

新竹高中、新竹女中日前進行模擬投票，昨晚公布結果後，引起正反熱烈討論。高虹安不捨學生被綠營側翼攻擊，一早在臉書發文聲援，因內容提及模擬投票結果，有網友質疑違反選罷法。

高虹安今天受訪表示，臉書文章主軸在於聲援竹女、竹中面臨綠營側翼攻擊情況，表達嚴正譴責，在民主社會進步的時代，真的不要對別人投票的結果或者別人的政黨傾向跟支持，用「出征」方式嘗試想壓榨別人的意志來跟著自己黨派立場前進，這是非常不民主的行為，因此在臉書聲援這樣的事件。

新竹市選委會今晚指出，今天尚未收到有署名且符合具體要件的檢舉。若收到完整的具名檢舉，會依規定受理，包含查證真偽、請當事人陳述意見，並將內容提給選舉監察小組初步認定，後續依法辦理。

新竹市選委會也說明，依中選會指示選務辦理期間，選務機關依法循例不就檢舉截圖之個案予以評論或回應。依法繼續辦理選務，有具體檢舉案件會受理查察。

根據公職人員選舉罷免法第53條規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

2022大選 新竹市選舉 高虹安

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