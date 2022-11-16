林右昌雙北當母雞輔選老幹新枝 山田摩衣是他小師妹

選戰進入倒數衝刺階段，基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑5個地方，為新北市、台北市5名市議員候選人輔選，站台助講、車隊掃街，有老幹也有新枝，其中板橋區山田摩衣還是他的小師妹，同樣跟隨過游錫堃院長。

林右昌今晚在臉書說，一個城市的進步，除了好的市政團隊，更要優秀的議員監督把關，今天他從中午開始，特別到雙北替議員候選人加油打氣，有老幹也有新枝，議會需要資深議員，更要注入新血。

林右昌先到板橋區為他的小師妹山田摩衣加油，他說，同樣跟隨游錫堃院長歷練的摩衣，雖然年輕但不是政治新手，看到她用心打造的服務處，對於市政一定也同樣用心。

第二站林右昌到三峽為資深議員林銘仁加油，林右昌說，林銘仁在車掃時與他分享選區中的建設。第三站到土城，林右昌為回鄉服務的卓冠廷打氣，卓冠廷擔任過政務官台中新聞局長，對市政了解，先前的恩恩案，也是他站出來追真相。

林右昌還到石碇為陳乃瑜站台，推薦她對婦幼議題長期關注，並且有主播的專業歷練，勇於揭發不公不義。晚上8點已是第五站，林右昌跑到新北市中山大同為陳怡君加持，他說，陳乃瑜同樣是游院長辦公室的小師妹，認真、誠懇是他對她的印象，看到大家自發性來支持，除了感動還是感動。 基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書 基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書 基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書 基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書

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