林右昌雙北當母雞輔選老幹新枝 山田摩衣是他小師妹
選戰進入倒數衝刺階段，基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑5個地方，為新北市、台北市5名市議員候選人輔選，站台助講、車隊掃街，有老幹也有新枝，其中板橋區山田摩衣還是他的小師妹，同樣跟隨過游錫堃院長。
林右昌今晚在臉書說，一個城市的進步，除了好的市政團隊，更要優秀的議員監督把關，今天他從中午開始，特別到雙北替議員候選人加油打氣，有老幹也有新枝，議會需要資深議員，更要注入新血。
林右昌先到板橋區為他的小師妹山田摩衣加油，他說，同樣跟隨游錫堃院長歷練的摩衣，雖然年輕但不是政治新手，看到她用心打造的服務處，對於市政一定也同樣用心。
第二站林右昌到三峽為資深議員林銘仁加油，林右昌說，林銘仁在車掃時與他分享選區中的建設。第三站到土城，林右昌為回鄉服務的卓冠廷打氣，卓冠廷擔任過政務官台中新聞局長，對市政了解，先前的恩恩案，也是他站出來追真相。
林右昌還到石碇為陳乃瑜站台，推薦她對婦幼議題長期關注，並且有主播的專業歷練，勇於揭發不公不義。晚上8點已是第五站，林右昌跑到新北市中山大同為陳怡君加持，他說，陳乃瑜同樣是游院長辦公室的小師妹，認真、誠懇是他對她的印象，看到大家自發性來支持，除了感動還是感動。
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言