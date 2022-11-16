快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌雙北當母雞輔選老幹新枝 山田摩衣是他小師妹

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌雙北當母雞輔選老幹新枝，山田摩衣是他小師妹。圖／取自林右昌臉書
林右昌雙北當母雞輔選老幹新枝，山田摩衣是他小師妹。圖／取自林右昌臉書

選戰進入倒數衝刺階段，基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑5個地方，為新北市、台北市5名市議員候選人輔選，站台助講、車隊掃街，有老幹也有新枝，其中板橋區山田摩衣還是他的小師妹，同樣跟隨過游錫堃院長。

林右昌今晚在臉書說，一個城市的進步，除了好的市政團隊，更要優秀的議員監督把關，今天他從中午開始，特別到雙北替議員候選人加油打氣，有老幹也有新枝，議會需要資深議員，更要注入新血。

林右昌先到板橋區為他的小師妹山田摩衣加油，他說，同樣跟隨游錫堃院長歷練的摩衣，雖然年輕但不是政治新手，看到她用心打造的服務處，對於市政一定也同樣用心。

第二站林右昌到三峽為資深議員林銘仁加油，林右昌說，林銘仁在車掃時與他分享選區中的建設。第三站到土城，林右昌為回鄉服務的卓冠廷打氣，卓冠廷擔任過政務官台中新聞局長，對市政了解，先前的恩恩案，也是他站出來追真相。

林右昌還到石碇為陳乃瑜站台，推薦她對婦幼議題長期關注，並且有主播的專業歷練，勇於揭發不公不義。晚上8點已是第五站，林右昌跑到新北市中山大同為陳怡君加持，他說，陳乃瑜同樣是游院長辦公室的小師妹，認真、誠懇是他對她的印象，看到大家自發性來支持，除了感動還是感動。

基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書
基隆市長林右昌當母雞，跨區到雙北輔選，今天他一連跑了5個地方。圖／取自林右昌臉書

2022大選 山田摩衣 新北市選舉 林右昌

延伸閱讀

陳科名搶救文宣 出現立法院長游錫堃

明年3月恢復到日本郵輪船班 林右昌：開始正常觀光跟交流

基隆塔將完工先登紐時 林右昌：在國際發光發亮

2088客運誰爭取的？林右昌說是他 謝陣營：又過河拆橋

相關新聞

曝陳時中接部長前赴中投資醫療生意 藍委：綠能你不能

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫...

何志偉爆高虹安男友出國 質疑責任都推給男友

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費，民進黨立委何志偉今天踢爆，高虹安的男友李忠庭已經買機票飛出國，讓人直接聯想...

高虹安前助理A先生上節目爆料 民眾黨團今到北檢提告

民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理「Ａ先生」15日匿名在政論節目上，指涉民眾黨五立委捐公費人頭助理供立院黨團使用，遭民眾黨...

爆去88會館 柯文哲：別請我吃飯 5分鐘吃完什麼都不知道

台北市長柯文哲陷入是否下令民眾黨五立委捐人頭助理風波，柯文哲今出席南港之心公辦都更新建工程基地祈福，柯文哲今僅表示，民眾...

選舉倒數！「5+n」上路 11月21日後通報確診將無法出門投票

疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。

整理包／選舉日什麼不該做？1126投票注意事項 未遵守恐遭罰500萬

九合一大選即將在11月26日舉行，選舉人當天除了一定要攜帶身分證、印章以及投票通知單才可以順利投票，除此之外，仍有許多注意事項需要遵守，若不慎違反可能遭罰500萬，甚至面臨牢獄之災。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。