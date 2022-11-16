高虹安涉詐領助理費案 北機站報請北檢指揮偵辦

疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。

2022-11-17 13:39