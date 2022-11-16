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高虹安涉詐領助理費案 北機站報請北檢指揮偵辦

中央社／ 台北16日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安。聯合報記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安。聯合報記者季相儒／攝影

調查局北機站調查民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，日前向台北地方檢察署報請指揮，北檢已進行分案程序，將交由專責檢察官偵辦。

另一方面，媒體報導前民眾黨幹部今天帶著助理費案資料前往北機站，調查局則表示，依程序受理，其餘無可奉告。

高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費等案，法務部調查局受理檢舉後立案，交由北部地區機動工作站調查；高虹安多次澄清，表示並無詐領助理費，並於7日主動帶著資料赴北機站說明。

北機站調查高虹安遭檢舉案已陸續蒐集相關事證釐清案情，日前進一步報請北檢指揮偵辦。

2022大選 高虹安 民眾黨 新竹市選舉

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